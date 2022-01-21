حالته تتشابه مع مؤمن زكريا وعلاجه يشبه الكيماوي.. أشرف قاسم يكشف تفاصيل مرضه

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الكابتن أشرف قاسم، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عن إصابته بالتهاب مزمن في الأعصاب الطرفية، لافتًا إلى أن المشكلة في مرضه وجود أجسام مضادة داخل جسده تهاجم الأعصاب.

آلام الأعصاب

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: “أعاني من آلام الأعصاب الطرفية من 5 سنوات، ولم أكشف طبيعة مرضي إلا مؤخرًا حيث وجد الأطباء صعوبة في تشخيص حالتي”.

العلاج بالكيماوي

وأشار: “بسبب ظروفي المرضية أدخل المستشفى أسبوع كل شهر لتلقي العلاج وهو علاج أشبه بالكيماوي، وتكلفته عالية جدًّا”، موجها الشكر لنادي الزمالك ووزير الشباب والرياضة لدعم حالته الصحية.

حالة مؤمن زكريا

وكشف أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، في تصريحات سابقة عن تطور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وقال “قاسم” في تصريحات عبر برنامج “كورة كل يوم”: “حالتي تتشابه مع مؤمن زكريا، وأعاني من مرض مزمن في الأعصاب الطرفية وبيبقى عندي مشكلة في الحركة”.

وُلد أشرف قاسم، من مواليد 25 يوليو 1966 وهو لاعب منتخب مصر وأندية الزمالك والهلال السعودي السابق.

شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990 بإيطاليا وخاض قاسم 78 مباراة دولية مع المنتخب الوطنى، أولها أمام كوت ديفوار عام 1985، وشارك في كأس الأمم الأفريقية أعوام 1986 و1988 و1994.

كأس الأمم 86

كان أشرف قاسم هو صاحب ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة النهائية لكأس الأمم 86 أمام الكاميرون، والتى أنهت اللقاء بفوز مصر بالبطولة الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة وحاز على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 3 مرات.

حصل على كأس أفضل ناشئ 1984، أفضل أخلاق 1986، أفضل لاعب عربي 1987، أفضل أخلاق 1990، أفضل لاعب مصري موسم 1991، أفضل لاعب عربي 1992، وحصل على أفضل مدافع وثاني أفضل لاعب في الدوري السعودي 1994-1994، ونال لقب أفضل مدافع عندما احترف قاسم في موسم 1984 في فريق الهلال السعودي.

وناشد حارس نادي الأهلي السابق الإعلامي أحمد شوبير، المسؤولين، بمساعدة نجم نادي الزمالك السابق، أشرف قاسم، الذي يحتاج إلى جراحة عاجلة بسبب مشكلة لديه في القدم.

وفي تغريدة له كتب: “الكابتن أشرف قاسم أحد أهم نجوم مصر والزمالك وواحد من أكثر اللاعبين الموهوبين والمحترمين في تاريخ الكرة المصرية يعاني من مشكلة صحية في قدمه تحتاج للتدخل السريع الرسالة موجهة إلى كل المسؤولين عن الرياضة في مصر.. في انتظار الرد وخالص دعواتي بالشفاء العاجل”.