حكاية وأسرار الأمير السعودي نجل شقيق الملك سلمان الذي دوخ جميلات السينما بوسامته وتزوج أجمل 3 فنانات ( الأسماء )

الرياض - محمد الاطلسي - تحظى جميلات السينما بفرصة الزواج من أثرياء عرب، خاصة من المملكة العربية السعودية، لكن يبقى شرط الزواج الحفاظ على السرية، لذا لا تستمر مثل تلك الزيجات فترة طويلة، وغالبا ما ينكشف أمرها بعد الطلاق بفترة طويلة أيضا.

في التقرير التالي نستعرض لكم قصة زواج الأمير خالد بن سعود، حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية، من 3 فنانات تألقن في السينما.

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شمس البارودي

في شهر سبتمبر من عام 1969، عقد الأمير خالد بن سعود قرانه على الفنانة شمس البارودي، حينما كانت تبلغ من العمر 24 عاما، بينما كان عمره 43 عاما، إلا إن الزواج لم يستمر سوى 3 أشهر، اعتزلت خلالها الفن بناءً على رغبة الأمير السعودي.

ولم ينكشف أمر الزواج إلا بعد مرور ما يقرب من 45 عاما على حدوثه، من خلال تسريب صورة لحفل الزفاف.

سهير رمزي

كان يذهب إلى المسرح ليشاهدها، وذات يوم دخل إلى الكواليس وقابلها، ثم عرض عليها مباشرة الزواج، فطلبت الفنانة الجميلة سهير رمزي من الأمير “خالد” أن يمنحها فترة للخطوبة، حتى تتعرف عليه، فوافق الأمير، لكنها اشتطرت ألا يتم الزواج إلا إذا وافق على استمرارها في مجال الفن، وبالفعل تم الزواج بعدما اندلعت قصة حب بينهما.

وعن تلك الزيجة تقول الفنانة القديرة: “كان رجلا وسيما، ومثقفا ومتعلما في جامعة اسكفورد، ولم أتزوجه من أجل المال، وإنما بيننا قصة حب كبيرة”، متابعة: “استمر الزواج 4 سنوات، ثم سافر إلى المملكة بسبب حدوث مشكلات هناك، وانفصلنا”.

صباح

تزوج الأمير الراحل خالد بن سعود من الفنانة الراحلة صباح سرا في إيطاليا، حيث تعرفت عليه، ومنحها الأمير سيارة “كاديلاك”، وفيلا، وكمية كبيرة من المجوهرات والهدايا الثمينة، لكنه بدأ يطالبها بالاعتزال فرفضت ما أدى إلى حدوث خلافات كبيرة بينهما، ثم تصاعدت حدة الخلاف حينما رفضت أسرة “سعود” الاعتراف بزواجه من الشحرورة ما وصل بهما في النهاية إلى الطلاق