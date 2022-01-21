النجمة ​سيراي كايا​ بطلة "المؤسس عثمان" تخرج عن صمتها وتكشف سبب الانفصال

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الممثلة التركية ​سيراي كايا​ عن سبب انفصالها مؤخرا عن مسلسل "​المؤسس عثمان​" للنجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​، مشيرة الى انه متعبا ويتم تصويره في ظروف صعبة.

مضيفة: "الان اريد ان استمتع بالعطلة ويجب ان ارتاح، لدي عرض او عرضين لمسلسلات تلفزيونية ورقمية، لكني لست مستعجلة، سأقيم السيناريوهات اثناء عطلتي لكن ليس لدي مشروع جديد مؤكد للان".

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على صعيد آخر كانت قد عرفت سيراي في العالم العربي بشخصية "شيرين" في مسلسل "إمرأة"، وهو دورا رئيسيا فيه، ومن ثم شاركت في الجزء الثاني من "المؤسس عثمان" وانفصلت عنه.

قصة مسلسل المؤسس عثمان تدور أحداث مسلسل "المؤسس عثمان" حول "الغازي عثمان الأول" وهو مؤسس الدولة العثمانية، وعن إنشاء هذه الدولة وتطورها وانتقالها من دولة فقيرة وضائعة إلى دولة تتجلى فيها القوة والصلابة. عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، الذي خلف والده بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم، والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.

المسلسل تركي درامي تاريخي، بدأ عرضه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، من اخراج متين جوناي، و بطولة الممثل الشهير بوراك أوزجيفيت والممثل تامر يغيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وراغب سافاش، ونور الدين سونمز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين.

ويعرض المسلسل على قناة أي تي في التركية أسبوعياً كل يوم أربعاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا. ويعتبر تتمة للمسلسل التاريخي قيامة أرطغرل الذي انتهى عرضه في 29 أيار/ مايو 2019.

وحقق المسلسل نجاحاً كبيرا مع العلم انه تاريخي مع الاشارة الى ان هذا النوع من المسلسل يحظى باعجاب الجمهور ونتذكر سوياً نجاح مسلسل "حريم السلطان" الذي يتكلم عن تاريح تركيا بطريقة مختلفة بصورة السلطان سليمان. "المؤسس عثمان" نال نسب مشاهدة عالية في تركيا وفي العالم العربي بنسخته المدبلجة وبنسخته المترجمة ويتصدر الترند في العديد من الدول العربية بعد عرض كل حلقة.