بعد إصابتها بفيروس كورونا.. أسما شريف منير: ادعولي أنا تعبانة ومدمرة نفسيًا وجسديًا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت أسما شريف منير، إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقالت أسما في الفيديو: “ادعولي عشان أنا مدمرة وتعبانة جدا جسديا ونفسيا محتاجة دعواتكم عشان أنا لوحدي”.

وتعاقدت أسما شريف منير على عمل فني جديد، حيث نشرت صور لها وهي تقوم بالإمضاء على عقد العمل، وكتبت: “هعلن قريب إن شاء الله.. الحمد لله يارب.. بجد متحمسة جدا”.

وفي الفترة الأخيرة لفتت أسما شريف منير الأنظار لها بخسارتها للوزن وظهورها بشكل جديد، ومشاركتها لجمهورها بصور من رحلات تقوم بها في مدن مصر.