حمو بيكا يبدأ التدريبات استعدادًا لخوض اختبارات نقابة المهن الموسيقية

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، بداية تدريبه اليوم الجمعة، على اختبارات نقابة المهن الموسيقية.

ونشر بيكا صورًا خلال التدريبات مع المدرب الموسيقي محمد عبد الستار، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أثناء تدريبي مع الدكتور محمد عبد الستار يا مسهل تدريبات لاختبارات النقابة ادعوا لي.

وفي السياق ذاته، وجّه بيكا رسالة لنقيب المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر، متمنيًا الرجوع لغناء المهرجانات الشعبية مرة أخرى، وقال: أنا نفسي أشتغل يغيروا اسمي بقى ولا يعملوا اللي عايزينه براحتهم، أنا فيه ناس فاتحة بيوت من ورا مني، أنا لو لوحدي مش هيفرق معايا إنما أنا اللي يهمني الناس اللي معايا.

وأضاف بيكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلام الناس، مع الإعلامية ياسمين عز، عبر شاشة MBC مصر: أنا فاتح 3 مطاعم وكافيه ومشغل ناس تاني برضه، وأنا مصدر رزق للناس دي والمطاعم ماكسبتش منها حاجة وبطلع المرتب من جيبي للموظفين.

بيكا عبر عن حزنه، واستيائه من حصول زملائه من مطربي المهرجانات على كارنيهات باستثنائه حسب ما وصف إذ قال: كل مطربين المهرجانات الشعبية أخدوا تصريح من نقابة المهن الموسيقية وكارنيه، ومفيش غيري ممنوع من الغناء لحد دلوقتي، وكان المفروض الامتحان بتاعي مع نقابة المهن الموسيقية اللجنة اللي فاتت، وروحت ورفضوا يدخلوني عشان أمتحن.

اختتم حمو بيكا حديثه، موجهًا رسالة رجاء لهاني شاكر، قائلًا: اعتبرني ابنك أو عيل من عيالك وقدرني زيهم أنا عايز آكل عيش.