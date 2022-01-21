بعد قصة حب 17 عامًا وزواج 4 سنوات.. جيسون موموا ينفصل عن زوجته ليزا بونيت

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مصدر مقرب من الممثل جيسون موموا وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية ليزا بونيت عن سبب انفصالها الذي كان بمثابة صدمة للمعجبين، وأكد أن قرار الانفصال لم يحدث “بين عشية وضحاها”.

سبب انفصال جيسون موموا وزوجته ليزا بونيت

جيسون موموا وليزا بونيت أعلنا انفصالهما الأسبوع الماضي، بعد قصة حب استمرت 17 عامًا معًا، و4 سنوات من الزواج، وكشف مصدر مقرب من الزوجين السابقين، في عدد هذا الأسبوع الصادر من مجلة بيبول، أن جيسون موموا وليزا بونيت كانت حياتهما مستقرة وسعيدة لسنوات، حتى لم تعد الأمور كذلك، حيث توترت الحياة بينهما، وأوضح المصدر أن سبب انفصالها هو “اختلاف الأهداف والطموحات ومجالات التركيز في الحياة بينهما”.

تباعد المسافات بين جيسون موموا وليزا بونيت

بحسب التصريحات الواردة في مجلة بيبول، لقد تشعبت المسارات المهنية لـ جيسون موموا وزوجته في اتجاهات مختلفة، فقبل بضع سنوات، كان جيسون موموا يكافح للعثور على عمل، والآن حياته المهنية مزدهرة، ويريد أن يبذل كل طاقته في عمله ويحقق نجاحات فيه قدر الإمكان، على العكس تمامًا، لم تكن ليزا بونيت مهتمة بالانضمام إلى زوجها في كل مكان، وإنما كانت تستمتع بحياتها في لوس أنجلوس، وأشار المصدر إلى أنه كان من الصعب عليهما البقاء بعيدين، وأن المسافة أثرت على علاقتهما.

تفاصيل انفصال جيسون موموا عن زوجته

كان جيسون موموا قد أعلن، الأسبوع الماضي، خبر انفصاله عن زوجته ليزا بونيت، في بيان مكتوب مشترك، جاء فيه: “لقد شعرنا جميعًا بالضغط والتغييرات في هذه الأوقات التحولية، ثورة تتكشف، وعائلتنا ليست استثناءً، المشاعر والنضج من التحولات الجذرية التي تحدث، لذا نشارك أخبار عائلتنا، ونعلن انتهاء زواجنا”.

وأوضحا في بيانهما أنهما يعلنان الخبر ليس لأنه “يستحق النشر”، ولكن لأنهما يريدان المضي قدمًا “بكرامة وأمانة”، وأكد البيان على استمرار الحب والإخلاص بينهما، ومراعاة مصلحة أبنائهما فوق كل اعتبار.