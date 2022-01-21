محلل سياسي يُحرج مذيعة الـ”بي بي سي” على الهواء ويطالب بمستحقاته المالية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأ محلل سياسي، مذيعة الخدمة العربية في هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي عربي”، بالمطالبة بمستحقاته المالية التي لم يحصل عليها منذ سنتين على الهواء مباشرة.

وانتشر مقطع مصور من بث مباشر لـ”بي بي سي عربي” تسأل فيه المذيعة ضيفها المحلل السياسي مهدي عفيفي من واشنطن، عن رأيه بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول الأزمة الوكرانية.

ورد عفيفي على سؤال المذيعة بالقول إن “الرئيس بايدن وجد أن رأيه أدى إلى اختلاط في وجهات النظر، وقد يكون هذا سمح لروسيا في الدخول إلى أوكرانيا، لكن الموضوع المهم الاَن أن القناة لم تدفع على مدى عامين أي مستحقات لنا”.

أبرز المحلل عفيفي وهو عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي على الشاشة ورقة تظهر مطالبته لرئيس الأخبار ومسؤول الأخبار بالقسم العربي في القناة البريطانية، بمستحقاته التي لم يتم صرفها طوال عامين.

في المقابل، ردت المذيعة بالقول: “أستاذ مهدي هل تعتقد أنه يهم المشاهدين الاَن ؟.. أقدر ما تقوله لكن للأسف”، وذلك قبل أن تقدم اعتذارها له وللمشاهدين، ما أثار ردود فعل ساخرة من القناة.

ومن ضمن التعليقات “عيب على مؤسسة عريقة بجحم البي بي سي ما تدفع للناس مستحقاتها المالية”، “سنتين ما اخذ مستحقاته واضح انهم نصبوا عليه وما وصل لمرحلة الحديث والمطالبة على الهواء مباشر الا وهو يائس”.

وقال آخر: “وصمة في جبين قناة بمستواكم بعيدًا عن مصداقية الخبر والحدث اللى تقدموه”، تضامن مغردون آخرون مع المحلل السياسي، “نتعاطف معه ونلوم تجاهلها نعم يهم المشاهدين ويهم كل اعلامي أن ينال مستحقاته”.

وتساءلت أخرى: “لماذا تعتذرين منا يجب أن تعتذري منه حقه أن يطالب بمستحقاته المذيعة دون المستوى الإعلامي اللائق واجبها ان تدعم إعلاميا مثلها ماذا تفعل لو كانت مكانه تصرفها غير لائق على الإطلاق”.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت في يوليو الماضي إن قناة “بي بي سي عربي” تبّث “مرارًا وتكرارًا إهانات مروعة ضد المثليين”، فيما دعا ناشطون إلى إجراء تحقيق رسمي في المواد التي “تنتهك لوائح البث” وربما تكون غير قانونية.