بدء عرض الموسم الثالث من مسلسل “أبو العروسة” الأربعاء المقبل (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - تبدأ قناتي dmc وDmc drama عرض الموسم الثالث من المسلسل العائلي “أبو العروسة” الأربعاء ٢٦ يناير.

يمضي المسلسل في بث فصول جديدة من حياة عائلة عبد الحميد وعايدة، حيث تبدأ الأحداث من عام 2020 وتحكي تفاصيل البيوت مرورا بكل الأحداث التي كانت بها، ويحكي رحلات جديدة في حياة كل شخصيات المسلسل وتحمل الحلقات مفاجأت غير متوقعة.

بدأ التحضير للموسم الثالث منذ عشرة أشهر ومازال التصوير مستمرا حتى الآن، وأضيفت شخصيات جديدة سوف تظهر على مدار عرض الحلقات.

وكانت الأغنية الرسمية للموسم الجديد قد عرضت وحققت 4 مليون مشاهدة في 3 أيام فقط وقام بغنائها مدحت صالح ولحنها خالد عز.

الموسم الثالث من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سكوير للإنتاج الفني وأشرف على المحتوي الدرامي للمسلسل الكاتب يسري الفخراني وأشرف على الإنتاج المنتج إبراهيم حمودة والسيناريو والحوار والإخراج هاني كمال وبطولة سيد رجب وسوسن بدر وأحمد صيام وصفاء الطوخي ومحمد عادل ومدحت صالح ويستمر عرض المسلسل في 45 حلقة حتى شهر رمضان المبارك.