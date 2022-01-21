جابر القرموطي: مررت بظروف قاسية العام الماضي.. وقد أضطر لبيع ممتلكاتي لأعيش (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الإعلامي جابر القرموطي عن عودته القريبة للشاشة بعد عام صعب مر عليه بسبب قلة موارده المالية.

وتحدث القرموطي عن السنة الماضية 2021، وقسوتها عليه، وحبس دموعه وقال إنها كانت قاسية وصعبة جدًا عليه، وكانت بمثابة «سنوات» وليس سنة واحدة، وأصعب أيامها كان يوم 15 ديسمبر، مشددًا على أنه يحمد الله كثيرًا، خاصة على نعمة الرضا والتغيير والتطلع إلى بداية مرحلة جديدة رغم أنه وصل إلى سن الخمسين، والتفكير في البداية الجديدة في هذه المرحلة يعتبر إبداعا وإنجازا ويعود إلى الرضا من الله، مشيرًا إلى أنه مثل أي مواطن مصري قد يضطر إلى بيع الأشياء التي يقتنيها ليعيش.

وأشار القرموطي إلى أنه مثل أي مواطن مصري قد يضطر إلى بيع أشياء من مقتنياته ليعيش، مؤكدا أن الفكرة ليس في بيع المقتنيات، ولكن في الذكريات المصاحبة لها، والأمر يكون مؤلمًا عندما يكون الشخص هو مالكها الأصلي.

وأضاف «القرموطي»،: «أنا صحفي شوارعي، بتاع شارع، وبحب الشغل مع الناس في الشارع، وأتمنى أعود للعمل وتقديم برنامج عن الناس في الشارع»، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى الشاشة قريبًا، وأن غلطة عمره هي أنه لم يدخر أي أموال من عمله في مجال الإعلام ولم يفكر أنه سوف يواجه أزمة مثل التي عاشها العام الماضي، مشددًا على أنه لم يتوقع أن يترك الكاميرا والشاشة، ولكن الأمور تغيرت خلال شهور.

يذكر أن جابر القرموطي طرح مؤخرا أغنية “ست فوق الأربعين” بمشاركة المطربة ميادة نصري.

والأغنية من كلمات فادي أشرف ومحمد سيد وتوزيع رامي مصطفى وأنس الشريف.

وكان القرموطي أنهى تعاقده مع قناة الحياة في نوفمبر 2020، ومن بعدها لم يظهر على الشاشات، وقدم فيها برنامج “الكلام على إيه” تدور فكرته في إطار ساخر لمناقشة القضايا والأحداث الجارية، واستمر لمدة عام.

وقبل تقديمه لبرنامج “الكلام على إيه”، كان توقف أيضا لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا.