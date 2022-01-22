قبل وفاته.. رؤيا في المنام أجبرت محمود ياسين على قراءة القرآن الكريم 50 مرة؟

الرياض - محمد الاطلسي -

في 14 من أكتوبر 2020، فجع الوسط الفني المصري برحيل الفنان الكبير محمود ياسينبعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأفلام والأعمال الدرامية التي تركت أثرا في نفوس الملايين.

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وعقب وفاته كشفت الفنانة المصرية شهيرة، زوجة محمود ياسين عن رؤيا رآها الفنان الراحل محمود ياسين وتسببت في حيرته، لافتة إلى أنه أخبرها أن شخصًا زاره في المنام وطلب منه قراءة القرآن الكريم 50 مرة.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "بعد الرؤيا لقيت محمود ياسين محتار ومش عارف يقرأ القرآن الكريم 50 مرة".

وأضافت: "قلت له شوف اللى حاسس بيه إيه واعمله".

وأكدت أن الفنان الراحل محمود ياسين قرر حينها أن يختم القرآن الكريم 50 مرة وفعل ذلك، مشيرة إلى أنه خلال فترة مرضه الأخيرة لم يكن مواظبًا على قراءة القرآن الكريم لكنه كان يحاول جاهدًا المواظبة على الصلاة.

وتُوفي الممثل المصري الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً ضخماً في خزائن السينما والدراما والمسرح في مصر.