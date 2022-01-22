الأربعاء المقبل.. اولى حلقات الموسم الثالث من مسلسل أبو العروسة

ينتظر العديد من محبي مسلسل أبو العروسة، انطلاق عرض الموسم الثالث من العمل، والمقرر عرضه بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 26 ينايرعلى قناة dmc وقناة dmc drama.
ويدور الموسم الثالث من مسلسل في بث فصول جديدة من حياة عائلة عبد الحميد وعايدة، حيث تبدأ الأحداث من عام 2020، وتحكي تفاصيل البيوت مرورا بكل الأحداث التي كانت بها، ويحكي رحلات جديدة في حياة كل شخصيات المسلسل وتحمل الحلقات مفاجآت غير متوقعة.
ويشارك في الموسم الثالث كل من السيناريو والحوار والإخراج هاني كمال والبطولة سيد رجب وسوسن بدر وأحمد صيام وصفاء الطوخي ومحمد عادل ومدحت صالح، ويستمر عرض المسلسل في 45 حلقة.
والعمل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سكوير للإنتاج الفني أشرف على المحتوى الدرامي للمسلسل الكاتب يسري الفخراني وأشرف على الإنتاج المنتج إبراهيم حمودة.
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