ننشر أماكن وأجنحة دور النشر في معرض القاهرة للكتاب

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ٥٣، يوم ٢٦ يناير الجاري وتستمر حتى يوم ٧ فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وكشفت الهيئة العامة للكتاب عن أماكن دور النشر والمشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، داخل صالات وقاعات المعرض كالتالي:
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