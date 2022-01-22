ننشر أماكن وأجنحة دور النشر في معرض القاهرة للكتاب

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الـ٥٣، يوم ٢٦ يناير الجاري وتستمر حتى يوم ٧ فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكشفت الهيئة العامة للكتاب عن أماكن دور النشر والمشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، داخل صالات وقاعات المعرض كالتالي: