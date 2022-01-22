إليسا تشعل حفل لدعم مرضى أورام الثدى بالتجمع الخامس

أجيت النجمة إليسا حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذي يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولي الرابع عشر لأورام الثدي والعلاج المناعي.

ويعد هذا الحفل خيريًا بالتعاون مع وزارة التضامن فمن المقرر أن يخصص عائده لعلاج وبحوث السرطان.

يذكر أن إليسا عانت من مرض سرطان الثدي عام 2018 ومنذ مرضها وهي تدعم المرضى وقد أطلقت كليب تحكي فيه تجربتها وتشجع المرضى على العلاج وتبث الأمل في نفوسهم، كما قامت بإطلاق حملة «سوا منحارب سرطان الثدي" للتشجيع على الكشف المبكر .

وقدمت إليسا مجموعة من أجمل أغانيها، والتي بدأتها بأغنية "إلى كل اللي بيحبوني" وسط حماس قطاع كبير من الجمهور.

وعقب انتهاء الحفل، أعربت الفنانة إليسا خلال المؤتمر الصحفي عن سعادتها بالتفاعل والحماس الكبير الذي شهدته من الجمهور السعودي، واستمراره لنهاية الحفل رغم البرد الشديد، وعبّرت عن شكرها لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، كما وجهت الشكر لشركة بنش مارك على التنظيم المميز للحفل في أول عمل مشترك بينها وبين الشركة.