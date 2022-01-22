الليلة.. انطلاق أولى حلقات حكاية ”بدلة جديدة” من حكايات نصيبي وقسمتك

تبدأ شبكة قنوات “ON” الليلة عرض الحكاية التاسعة من حكايات الجزء الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” والتى تحمل اسم “بدلة جديدة”.

وقامت الشركة المنتجة للمسلسل بالإعلان عن أبطال الحكاية منذ يومين بعد أن أعلنت عن انتهاء الموسم الرابع من حكايات نصيبي وقسمتك .

وتعرض حكاية “بدلة جديدة” من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة “ON” العامة فى تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر مساءً وتعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا والإعادة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا، بينما تعرض على قناة “ON DRAMA” في تمام الساعة العاشرة مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والإعادة الثانية في العاشرة صباحًا والإعادة الثالثة في تمام الرابعة عصرًا ويتوافر المحتوى كاملًا وبشكل حصري عبر منصة “Watch It” الرقمية، كما تعرض حلقات العمل على شبكة قنوات “mbc 1” يوميًا من الأحد إلى الخميس.

وطرحت الشركة المنتجة لحكاية “بدلة جديدة ” البوستر الدعائي لأبطال العمل وتصدره النجم شريف سلامة كما تم طرح البرومو الدعائي للعمل استعدادًا لعرضه.

حكاية “بدلة جديدة” ويخوض بطولتها كل من الفنان شريف سلامة، وسلوى عثمان، ورانيا الملاح ونخبة من الفنانين، ومن إخراج محمد جمعة.

وانتهى مؤخرًا على شبكة قنوات “ON” عرض حكاية “واللي ما يشتري يتفرج” من بطولة بسمة و إيهاب فهمي ومحمد علي رزق وهبه عبد الغني وعدد آخر من نجوم الفن ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

و حكاية “اعمل نفسك ميت” من بطولة كلا من ميدو عادل ومي سليم ومحمد مهران ومحمود غريب وحازم سمير، وهو من إخراج محمد الخبيري ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

وضم الموسم الرابع من نصيبى وقسمتك حكايات "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ورحمة حسن ونانسى صلاح وإخراج رامى رزق الله، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار.

إضافة إلى حكايات "حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى وطونى ماهر وإخراج عصام نصار،"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى وأحمد رفعت وإخراج محمد الخبيرى، و"انسى روحى وياك" بطولة ميرهان حسين ومحمد عز ولورا وأيمن عزب وايمان السيد واخراح عصام نصار.