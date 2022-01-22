حكاية النجمة فايزة كمال .. الفنانة الحسناء التي أحبت الفن فقاومت ذئابه بكرامتها وكبريائها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - النجمة الكبيرة والجميلة ولدت فايزة كمال في دولة الكويت 1 يناير عام 1962، وعاشت فيها لسنوات طويلة وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم عادت واستقرت في مصر.

بدأت حياتها الفنية في أواخر سبعينات القرن العشرين وشاركت فى أعمال فى السينما والمسرح و التليفزيون ولكن سيطرت الدراما التليفزيونية على غالبية أعمالها، كما أنها عرفت بمشاركتها المتعددة في المسلسلات الدينية والتاريخية خاصة في سنواتها الأخيرة ومن أشهر أعمالها رأفت الهجان، المال والبنون، عصر الأئمة، لا اله الا الله ، نسر الشرق، الإمام الشافعى، ملكة في المنفى وكان أخر أعمالها مسلسل الإمام الغزالي وأم الصابرين 2012 .

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و قد حكى زوجها عن تعرضها للكثير من المشاكل من أجل الاستمرار فى الفن و قاومت ذئاب فى صورة منتجين عرضوا عليها الأموال الطائلة وإتاحة فرص فنية كبيرة لها و لكنها رفضتها كلها محتفظة بكرامتها وكبريائها .

توفيت في 26 مايو عام 2014 عن عمر ناهز 52 عامًا بعد صراع مع سرطان الكبد.