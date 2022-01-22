إنذار لوزارة الثقافة لمنع عرض “أصحاب ولا أعز” لـ منى زكي

ابو ظبي - احمد الجزار - قدّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنذارًا لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية لمنع عرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، بطولة منى زكي وإياد نصار، بعد ساعات من عرضه.

وصرّح «محفوظ» بأنه بعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» للجمهور أثار موجة من الغضب الجماهيري من خلال الدعوة للانحلال الأخلاقي في عدة مشاهد بالفيلم من أبطاله، وكان أول مشاهد الفيلم ظهور فتاة 18 سنة وتحمل عازلا طبيا لإقامة علاقة جنسية مع شاب، وقد وافقها والدها على ذلك الفعل المشين، مع تعنيفه أمها بعدم التعدي على خصوصية الفتاة والتفتيش بحقيبة يدها.

وأردف محفوظ فى إنذاره تساؤلا وصفه بالقانوني، وهو: كيف تم الترخيص لخروج هذا الفيلم للعرض الجماهيري وبه مخالفات صارخة لقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978، ومخالفة غير منطقية لنصوص القانون رقم 430 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، والذي ينص على سلطة الرقابة على المصنفات السمعية أو البصرية، سواء كان أداؤها مباشرًا، أو مسجلة بأي وسيلة من وسائل التقنية، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا؟.

واستطرد محفوظ فى تصريحاته موضحًا أن ذلك العمل يبث السموم الاجتماعية من خلال بعض المشاهد والعبارات التي قد تعصف بأخلاقيات المجتمع وآدابه وترسخ فكرة الحرية الجنسية المطلقة دون رابط أو ضوابط.

واختتم محفوظ إنذاره، المرسل بكتاب موصى بعلم الوصول، بمطالبة وزيرة الثقافة بإصدار أمر فوري بمنع العرض العام لفيلم «أصحاب ولا أعز» من العرض الجماهيري؛ حماية للقيم والأخلاق التي تحميها وزارة الثقافة والجهة التنفيذية التابعة لها، وهي المصنفات الفنية، واتخاذ اللازم قانونًا.