نيللي كريم تتعافى من كورونا وتعود لاستئناف مسلسها “فاتن أمل حربي”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المنتج جمال العدل، عن استئناف تصوير مسلسل “فاتن أمل حربي” بعد تعطل أكثر من أسبوع بعد تعافي نيللي كريم في فيروس كورونا.

ونفى العدل ما تردد عن إصابة نجله ماندو العدل مخرج المسلسل بكورونا، وقال في تصريحات صحفية: مش حقيقي إن ماندو عنده كورونا، هو دور كلنا خدناه، وبنصور حاليًا مسلسل فاتن أمل حربي، هيّ الفنانة نيللي كريم اللي جالها كورونا وبعدين تعافت الحمد لله”.

مسلسل أمل حربي يتكون من 30 حلقة ويضم عددًا من النجوم بجانب نيللي كريم، وهم: شريف سلامة، أحمد حاتم، وجاري التعاقد مع أبطال العمل وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل والمقرر عرضة في رمضان 2022

يذكر أن آخر أعمال ماندو العدل الدرامية كانت مسلسل بين السما والأرض الذي عرض رمضان2021، وحقق نجاحًا كبيرًا وكان العمل من 15 حلقة وعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، والمسلسل كان من بطولة هاني سلامة، درة، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى وآخرون.

نيللي كريم في رمضان 2021

وفى سياق متصل شاركت الفنانة نيللي كريم في رمضان2021 بمسلسل ضد الكسر، والذى كان من بطولة محمد فراج، لقاء الخميسى، سنتيا خليفة، تارا عماد وغيرهم من الفنانين وكان من تأليف عمر الدالي، وإخراج أحمد خالد ودارت أحداث المسلسل حول بلوجرز طعام.

ودارت أحداث العمل حول نجمة وسائل التواصل الاجتماعي سلمى، والتي تتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي، في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم، ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.