الكشف عن فحوى « رسالة سرية » من فريد الأطرش إلى الرئيس جمال عبدالناصر ( اتفرج الفيديو )

الرياض - محمد الاطلسي - تتكشف جوانب من حياة وأسرار المشاهير حتى بعد رحيلهم وهذه المرة كشف طارق الشناوي الناقد الفني، عن رسالة غريبة من الفنان الراحل فريد الأطراش للرئيس الراحل جمال عبدالناصر ، في نهاية عام 1954 مع بداية توليه السلطة.

وقال طارق الشناوي، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بى سى مصر2"، أشهر عديدة إن فريد الأطرش أصيب بذبحة صدرية قبل العرض الخاص لفيلم "عهد الهواء"، وأرسل له رسالة يطلب منه أن ينوب عنه الحضور في سينما مترو لاستقبال الجمهور.

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وأضاف الناقد الفني، أن عبدالناصر استجاب للرسالة وحضر بالفعل، بسبب حب عبدالناصر له وحبه للفن، مؤكدًا أنها قصة غريبة ولكنها موثقة.