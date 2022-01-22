الأربعاء المقبل.. أصالة تحيى حفلا غنائيا فى السعودية

تحيى المطربة أصالة حفلا غنائيا يوم الاربعاء القادم بالسعودية بموسم الرياض وذلك فى إطار الاحتفلات التى تقام هناك. وتشدو أصالة بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهورها السعودى ولعل من ابرز هذه الأغانى مبقاش أنا وتوأم الروح وإعذرنى وقد الحروف وبنت أكابر.

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