جورجينا العرب .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأنوثتها في أحدث ظهور لها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في احدث ظهور لها شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها صورا جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وبإطلالة أنثوية جذابة، أطلت النجمة ياسمين صبري وخطفت أنظار جمهورها حيث ارتدت فستانا أنيقا بحملات، وحقيبة يد باللون الأحمر، ولمسات من الاكسسوارات الملائمة لطلتها، مع رفع شعرها ووضع ميك اب صباحي هاديء.

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العديد من متابعيها تفاعلوا معها، وعبروا لها عن جمالها وتألقها، وشبهوها بالعارضة جورجينا وظهر ذلك من خلال الاعجابات والتعليقات التي كان أبرزها: “منورة جورجينا – جميله الجميلات – جورجينا العرب – يا قلبي على جمالك الله يحميك من كل شو يا قمر افريقيا والعالم كله – برضو چورچينا احلي”.

وكانت النجمة المصرية ياسمين صبري قد شَوّقت جمهورها لمفاجأة تتنبأ أن تجعلها أفضل في الأيام القادمة، حسب قولها.

وظهر ذلك عندما طرحت ياسمين صبري سؤالين غامضين، عبر حسابها الخاص على «تويتر»، حيث تَسَاءلت في تغريدتها الأولى قائلة: «ما هو الشيء والشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القاد.مة؟».

كذلك التغريدة الثانية أثارت فيها ياسمين حيرة جمهورها أكثر قائلة: « ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي؟».

عدد كبير من متابعي ياسمين على تويتر علقوا على التغريدتين حيث جاءت معظم التعليقات تتنبأ بحملها وانتظار طفلها الأول من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

كما جاءت بعض التعليقات الأخرى متوقعة قيامها بأعمال فنية، وشر.اكات تجارية، ونقلات قوية في عالم البيزنس.