معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه دون الارتباط بشهادات تلقي لقاح فيروس...

تيسيرا وتشجيعا للجمهور علي القراءة وبناء على قرار اللجنه العليا :

* القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه بإجراءات ميسرة ودخول الأطفال وكبار السن وذوي القدرات الخاصة مجانا وخمس منافذ بيع تذاكر مع المنصة الالكترونية

تشجيعا وتيسيرا على زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 53 قررت اللجنه العليا للمعرض السماح للجمهور بالدخول الى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية دون الارتباط بشهادات تلقي لقاح فيروس كورونا نظراً لوجود مركز لتلقي اللقاح بالمعرض علي أن يطبق هذا الشرط على التواجد في المناطق المغلقة والمخصصة للأنشطة الثقافية والفنية فقط مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية المتعارف عليها حرصا على السلامة العامة كما قررت اللجنة فتح خمس منافذ بيع اضافية بجانب المنصة الالكترونية لاستيعاب اكبر عدد من الزوار وتبسيط الاجراءات عليهم وتقرر ايضا دخول الأطفال تحت سن 12 سنه مجاناً، بالإضافة الي كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، ويستقبل المعرض الجمهور يوميا اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس27 يناير ويستمرحتي يوم 7 فبراير

يذكر ان الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.