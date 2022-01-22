شاهد.. ”رحمة أحمد” بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير قوي

نشرت الفنانة رحمة أحمد ، عدة صور لها عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، بعد أن حظت على اهتمام السوشيال ميديا، بعدما وقع الاختيار عليها لتكون ضمن أبطال الجزء السادس لمسلسل الكبير قوي للفنان أحمد مكي.

وتلعب رحمة أحمد دور (هدية) التي كانت تجسده الفنانة دنيا سمير غانم، بعد اعتذار الأخيرة بسبب مرورها بظروف صعبة عقب وفاة والديها.