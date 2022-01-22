برلماني يتقدم ببيان عاجل ضد فيلم أصحاب ولا أعز: يحرض على المثلية الجنسية

ابو ظبي - احمد الجزار - في أول تحرك برلماني ضد فيلم أصحاب ولا أعز، بطولة منى زكي وإياد نصار، وعدد من الفنانين، والمعروض على منصة نتفليكس، تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ببيان عاجل، إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضد الفيلم وصناعه.

قال النائب مصطفى بكري، في البيان العاجل إن فيلم أصحاب ولا أعز، يحرض على المثلية الجنسية والخيانة الزوجية، وهذا يتنافى مع قيم وأعراف المجتمع المصري.

وقال النائب مصطفى بكري في البيان العاجل، إنه تم الإعلان عن إنتاج فيلم يسمى أصحاب ولا أعز، بطولة عدد من الفنانين المصريين والعرب، حيث يدعو هذا الفيلم إلى المثلية الجنسية بشكل واضح وصريح، ومن بين أبطال الفيلم الفنانة منى زكى والفنان إياد نصار وعادل كرم وغيرهم.

ونظرًا لخطورة هذا الفيلم الذي تم إنتاجه على منصة نتفليكس أرجو معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة لمواجهة مثل هذا النوع من الأفلام.

عرض فيلم أصحاب ولا أعز، يوم 20 يناير على منصة نتفليكس، ودارت آراء الجمهور عن الفيلم بين التأييد والرفض، والعمل مأخوذ من فورمات فيلم أجنبي بعنوان perfect strangers ويضم العديد من النجوم.

وكشف العديد من الفنانين، عن آرائهم في الفيلم بعد مشاهدتهم، حيث قالت الفنانة ناردين فرج: مبروك حبيبتي منى زكي مذهلة.

فيلم أصحاب ولا أعز

وكتبت إيمان العاصي، على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، قائلة: فيلم حلو جدا.

بينما نشرت عائشة بن أحمد عبر استوري على حسابها الشخصي إنستجرام، صورة لأبطال الفيلم وكتبت: مبروك عزيزتى منى زكي فعلا استمتعت بالفيلم.

أثار فيلم أصحاب ولا أعز جدلًا كبيرًا، بعدما تم طرحه أمس عبر منصة نتفليكس الإلكترونية، بسبب ما يحتوي عليه الفيلم من مشاهد جريئة وإيحاءات جنسية، والتطرق لفكرة المصالحة مع المثليين جنسيا، بالإضافة لأزمات الثقة التي قد تنشأ بين الأزواج، ويترتب عليها العديد من المشاهد الكارثية في الحياة الزوجية.

ولكن أصحاب ولا أعز لم يكن أول عمل به مشاهد جريئة أو تُصنف خادشة للحياء ويُعرض في السينما، ولكن سبقه عدد كبير من الأعمال التي عُرضت على منصات وفي السينما المصرية أيضًا.