إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا للمرة الثالثة.. ومصدر يكشف تطورات حالتها

ابو ظبي - احمد الجزار - أصيبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال هذه الأيام بفيروس كورونا للمرة الثالثة بعد أن أصيبت به مرتين خلال العام الماضي.

وكشف مصدر مقُرب من الفنانة أن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز مستقرة، وتتحسن من ساعة لأخرى؛ لأن الفيروس هذه المرة ليس قويا كما كان في المرات السابقة.

وأشار إلى أن استقرار الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز يعود إلى خضوعها للعزل المنزلي من اليوم الأول، واستخدام الأدوية البسيطة؛ نظرا لتجربتها تلك الأزمة مرتين من قبل.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز حتى الآن لم تعلن دخولها السباق الدرامي الرمضاني بأي مسلسل فني جديد، وربما يعود ذلك إلى رغبتها في الراحة بعد الأزمة المرضية التي تعرضت لها وأصيبت خلالها بثقب في القولون نتيجة عملية أكياس الشوكولاتة التي أجرتها في الرحم.

ويذكر أيضا أن ياسمين عبد العزيز، احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، بحضور زوجها أحمد العوضي الذي أهداها أغنية «بحبك» التي قدمها بطريقة الدويتو مع الفنان عمر كمال، وتشير التقارير إلى إصابة ياسمين بالفيروس خلال هذا الاحتفال.