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أتذكرون لطفلة رغد الوزان نجمة طيور الجنة.. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد زواجها والمفاجأة في مهنتها الجديدة - صورة؟

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الرياض - محمد الاطلسي - الطفلة السورية ​رغد الوزان​ حققت حين انطلاقتها في قناة "​طيور الجنة​" شهرة كبيرة آنذاك، اذ قدّمت العديد من الأغاني، ومنها "​أسناني واوا​" الذي أطلّت بالكليب الخاص لها الى جانب الوليد والمعتصم مقداد.

وبعد تحقيقها شهرة كبيرة في عمر صغير، تركت رغد "طيور الجنة" واختفت فجأة عن الإعلام، اذ كانت من أهم الوجوه التي تطل على القناة حينها.

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واللافت هو ان الجمهور دائما ما يذكرها ويسأل عنها، وقد افادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حديثا ان عمرها حاليا 20 عام وهي متزوجة وصارت مهنتها بعد الزواج هي "ربة بيت".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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