إصابة عمرو محمود ياسين بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر عمرو محمود ياسين صورة اختبار فيروس كورونا، عبر خاصية ستوري حسابه يموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق قائلا: “إيجابي”.

وكان عمرو محمود ياسين وجه رسالة شكر لكل المشاركين في الموسم الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” على كل المستويات، بمناسبة انتهاء تصوير آخر حكاية.

نشر عمرو محمود ياسين صور لملصقات القصص الثمانية التي جاءت ضمن أحداث المسلسل، وعلق عليهم كاتبا عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “فركش اخيرا مسلسل نصيبي وقسمتك 4 بأمانة شديدة احنا كان معانا وحوش مش كروو، بجميع الاقسام، من إنتاج وإخراج وتصوير وإضاءة ومونتاج صوت ومكساج وديكور وملابس ومكياج وبوفيه سواقين”.

وتابع: وطبعا كمان الممثلين بكل حكاية، بصراحة كانوا بييجوا بنعذبهم ???????? والضحايا كتير، بس الناس لازم تعرف إن كل الحكايات اتكتبت ع الهوا، اتصورت ع الهوا، اتمنتجت ع الهوا في سباق رهيب مع الزمن لم أراه من قبل، شيء محدش يقدر يتخيله، بجد اللي حصل في المسلسل ده محدش يتخيله لأننا اضطرينا نشتغل في توقيت معين، وأخدنا الريسك، فنأسف لو في أي تقصير، من أي حد فينا”.

وأضاف: “أنا عايز أشكر كل الناس فرد فرد لأن كلهم كانوا أبطال، وبيشتغلوا بـ 30 ساعة وأكتر، بس أحب أشير للدايرة القريبة مني في الشغلانة اللي هما كانوا أكبر عون لي، وكنت بتعامل معاهم طول الوقت، وهم المنتج المحترم وصديقي أحمد عبد العاطي، شريك الرحلة اللي بنشيل الهم سوا، والمخرج المنفذ أحمد عمر اللي بينيمني ويصحيني ع مزاجه ويرسم لي الطريق أعمل إيه و معملش إيه ????، المشرف العام على الإنتاج ماجد جاب الله المنتج الفني أيمن شوقي، ومدير إدارة الإنتاج وليد الحسيني اللي دايما بيطمني إنه كله تمام حتى لو مش كله تمام بس بيعالجني نفسيا ????، ومدير الإنتاج أيمن عباس وجميع أفراد طاقم الإنتاج، مهندس الديكور رمسيس سليم ومهندس محمد المغازي اللي فجأه بطلب منهم تغيير أوضة نوم لقسم شرطة عادي ???? وباقي أفراد قسم الديكور الرائعين، مسنقين مناظر هاني سلطان وسامي حميدة”.

واستطرد كاتبا: ستايلست حسن مصطفى اللي بياخد البريف لاست مينت وبيسد عادي وجميع مساعديه، ومصمم صوت ومكساج العالمي م علي السعيد، مهنس الصوت محمد زكريا ومساعديه، وأسيست محمود والمونتيرة المتمكنة جدا منه جاب الله وأية عبدالعزيز ومصطفى عماد ويوسف عادل اللي صمم هذه الافيشات الرائعة، بروموهات وليد أبوالعنين وبوبا دياب ميكاب آرتيست وجميع مساعديها.

واستكمل: وكوافير اسماعيل الإسكندراني، واكسسوار هاني جمال، وبوست برودكشن خليفة السيد وطاقم الإخراج الرائع الوحوش بجد وحوش، مساعد أول مصطفي الجمال، و ضياء سيف ومي وائل ومأمون شديد وإسلام ناصر بجد ليهم الف تحية، عمود العمل دو وجميع من عمل بالاخراج.

واختتم كلامه كاتبا: مدير التصوير المتميز هيثم ناصر والمخضرم عماد عثمان، وحسن زيدان ومحمد شديد وجميع طاقم التصوير، وكاستنج دايركتور محمد حجاج، طبعا الأسماء دي مش بذكرها مش عشان هي الاهم بقدر ما ان دول الناس اللي كنت بتعامل معاهم طول الوقت بشكل مباشر، وأخيرا وليس آخرا المخرجين الرائعين. الاستاذ عصام نصار والأستاذ محمد الخبيري والأستاذ رامي رزق الله، اللي قدروا يقدموا حكايات جميله في ظروف صعبه جدا وسكريبت مش خلصان لكن كانوا في ضهري وقدموا شغل رائع، كل التحيه لهم والتقدير والف شكر للجمهور الرائع ع الدعم والمسانده “.