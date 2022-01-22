إصابة عمرو محمود ياسين بفيروس كورونا

أعلن الكاتب عمرو محمود ياسين، مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا.

ونشر ياسين، صورة التحليل الذي خضع له عبر "استوري" حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث جاءت النتيجة إيجابية.

ومن جانب آخر، انتهى السيناريست عمرو محمود ياسين، من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بعد عرض 40 حلقة خلال 8 حكايات كل حكاية من 5 حلقات على قناة ON.

وضم الموسم الرابع من "نصيبي وقسمتك" حكايات "النظارة البيضا" بطولة أمير المصري وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع وإخراج عصام نصار، "غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ورحمة حسن ونانسي صلاح وإخراج رامي رزق الله، "أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وإخراج عصام نصار، "حلوة اللقطة" بطولة هاني عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلي وطوني ماهر وإخراج عصام نصار، "تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالي وأحمد رفعت وإخراج محمد الخبيري، و"انسى روحي وياك" بطولة ميرهان حسين ومحمد عز ولورا وأيمن عزب وايمان السيد واخراح عصام نصار، وأخيرا حكاية "واللي ما يشترى يتفرج" بطولة بسمة وإيهاب فهمي.