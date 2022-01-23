مفاجأة غير متوقعة .. هذه الممثلة الجميلة هي عمة إلهام شاهين؟

الرياض - محمد الاطلسي - لا يعرف كثيرون أن عمة الفنانة إلهام شاهين كانت واحدة من حسناوات الخمسينات وشاركت في عدد من الأفلام ومنها: «حماتي ملاك»، «مملكة النساء»، «سيدة القصر».

عمر قصير وحياة لم تلحق أن تهنأ بها الفنانة الراحلة إلهام زكى، التي ولدت فى 4 يناير عام 1926 ورشحها الفنان شكرى سرحان إلى دخول المجال الفنى للمشاركة بدور صغير فى فيلم «مملكة النساء» عام 1955، لتشارك بعدها فى العديد من الأفلام بأدوار ثانوية.

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ولمن لايعلم فإلهام زكى هى عمة الفنانة إلهام شاهين ومن أبرز أعمالها «سيدة القصر، وخالد بن الوليد، وحماتى ملاك، وسامحنى، وقاطع طريق، واحترسى من الحب»، وتوفيت هي وشقيقتها فى حادث سيارة فى 1 مارس عام 1960 عن عمر يناهز 34 عاما.