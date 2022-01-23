شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف حقيقة هجومها ضد نانسي عجرم بسبب حادث قتيل الفيلا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 23 يناير 2022 12:36 صباحاً - أثارت تصريحات منسوبة للمطربة السورية أصالة نصري ، حول حادث قتيل فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. و…

أثارت تصريحات منسوبة للمطربة السورية أصالة نصري، حول حادث قتيل فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت أصالة، لتنفي صحة هذه التقارير، عبر تغريدة لها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وجاء في تغريدتها : “لم أبدي أي رأي فيما يتعلق بالقضايا المتداولة، فقط لأني لا أُريد أن أتدخل كوني منغمسة بقضيتي الخاصة، وعملي وعائلتي، لكم محبتي ومساؤكم سعيد”.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ”محاولة سرقة” من قبل محمد حسن الموسى، السوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل الشاب السوري على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.