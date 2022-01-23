مدرب حمو بيكا يهاجمه: محصلش غير مقابلتين من سنة وهو بيحاول يكسب تعاطف الناس

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر حمو بيكا، مساء أمس، صورا خلال تدريبه على الأداء مع الموسيقار محمد عبدالستار، وذلك لقبوله في لجنة القيد بالدورة الجديدة بنقابة المهن الموسيقية، وتعرض حمو وعبد الستار للنقد الكبير من جانب الجمهور، خاصة أن «عبد الستار» من أبناء دار الأوبرا المصرية.

وردا على النقد الذي تعرض له الموسيقار محمد عبد الستار، كتب على صفحته عبر الفيسبوك: «ردا على أصدقائي الصحفيين والإعلاميين المحترمين عشان ننهي الموضوع ده تماما، حمو بيكا شخص بيأدي نوعا من المزيكا أنا لا أؤمن به، ولا بسمعه ولكنه موجود ومنتشر ومش محتاج أي إنكار مني أو من غيري».

وأضاف: «رقم اتنين بكل بساطة النقابة عملت دورها قدام الإعلام، وأنهم يظهروا الحقيقة أنهم مش بيحاربوا حد من غير مبرر، وحبوا يساعدوهم أو يمدوا أيديهم بمعنى أصح لأشهرهم، ونظرا للثقة الكبيرة الحمد لله من أعضاء النقابة فيا وفي تاريخي في تدريب الأصوات لأسماء كبيرة جدا دربتها طول حياتي، ومش هذكر حد منهم احتراما لخصوصيتهم، تم ترشيحي انى أدربه عشان يقدر يؤدي في الامتحان، واللي حصل بكل بساطة أننا اتقابلنا مرتين ومن خلالهم قدرت أحدد هل هو يملك الموهبة اللي تخليه يؤدي في الامتحان ولا لأ».

وتابع «عبد الستار»: «بعد المرتين اللي ممكن يكونوا بقالهم سنة تقريبا واللي اتاخدت فيهم الصور من غير علمي بالمناسبة، ما حصلش أي مقابلة تاني نظرا لعدم اهتمامه من الأصل أنه يطور من نفسه أكتر أو يحاول يكون أحسن هو بس بيحاول يكسب تعاطف، ويعمل استعراض أنه بيحاول وده مش حقيقى أبدا، وده كل الوضع بالتفصيل الدقيق».

واستطرد الموسيقار: «وبكده فعلا مفيش أي كلام تاني ممكن يكون عندي أو معلومات أكتر، الموضوع ده للأخوة الصحفيين المحترمين اللي بشكرهم على اهتمامهم اللي بردو كنت أتمنى يكون مساويا للدعم اللي بيتقدم على مدار سنين مني ومن زمايلي المحترمين، أن إحنا نقدم أصوات محترمة وتستاهل ونكون سببا في رفع الذوق العام، ولسه أتمنى ده يحصل».

وأضاف: «نقطتى الأهم ردا على أصدقائي الغاليين وولادي وبناتي الطلاب المحترمين، التعليم وتطوير النفس مش حكر على حد، الكل يستاهل فرصة يبقى أحسن لو هو عايز، لما أنا أرفض أعلم حد ناقصه حاجة أو حتى حاجات كتير، وهو أساسا المجتمع عمله نجم مش أنا وده أمر واقع، يبقى أنا بساعده بإيدي يفضل من سيئ لأسوأ وكده أبقى مش بعمل شغلي ودوري المفروض عليا، وبحب أعمله».

وقال «عبد الستار»: «المجتهد ضعيف الموهبة هينجح وهيبقى حاجة، ومتكامل المواهب اللي قاعد في البيت مستني الناس كلها تيجي تخبط على بابه هيفضل حياته كلها في بيته، وأخيرا أنا دوري كمدرب للأصوات لفترة تعدى الـ30 سنة، وأستاذ دكتور ورئيس لقسم الغناء بالمعهد العالي للموسيقى العربية بيخليني مستحيل أرفض أساعد حد، وبالعكس فيه أقل منه موهبة ويمكن شفت تعليقاتهم ومبسوط أني قدرت أساعدهم بفضل ربنا يكونوا أحسن ويبقى كمان عندهم الثقة اللي تخليهم ينتقدوا، الكل يستاهل فرصة يتحدد له هو يقدر وعنده موهبة حتى لو بنسبة ولا لا».

واختتم: «بردو الواحد كان نفسه يشوف الاهتمام الكبير والعظيم ده وهو بيحاول يعمل حفلات بمجهودات شخصية عشان يفضل يقدم الأصوات اللي تستاهل، لو كل واحد شفته انتقد وعلق على الموضوع ده بالتحديد كان قدم دعما لأي حد بيغني بجد، وكنا عملنا ألف نجم في السنة».