أقصر 10 زيجات في الوسط الفني .. نهلة سلامة تطلقت في ليلة الدخلة ورشدي أباظة انفصل عن صباح بعد ساعات؟

الرياض - محمد الاطلسي - يحمل الوسط الفني الكثير من المفاجآت بين كواليسه، وفي أخبار النجوم الشخصية هناك الكثير من القصص التي قد تكون مختلفة عن حياة العامة، حيث أن زيجاتهم وانفصالهم كثيرا نتيجة الضغوط المستمرة التي يتعرضون لها وكذلك تسليط الأضواء على حياتهم الشخصية مما يؤدي إلى عدم تمتعهم بالخصوصية الكاملة.

ومن الأمور التي تكاد تكون مرتبطة كثيرا بالوسط الفني هو الاتجاه إلى الانفصال والطلاق بين الفنانين بعد مرور وقت قصير جدا على زواجهم، وهذا الأمر قد وصل إلى أرقام قياسية في قصر مدة الارتباط حتى وصلت في إحدى الحالات إلى أقل من 24 ساعة فقط.

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وفي هذا الصدد، يقول الناقد الفني طارق الشناوي، إن أحد الأسباب المؤدية إلي الانفصالات الزوجية داخل الوسط الفني لا تقتصر على الأضواء والتركيز علي حياة الفنان فقط، بل يعود الأمر بالأساس على طبيعة شخصية الفنان، ودرجة تحملة للمواقف المحيطه به.

وأوضح «الشناوي» في تصريحات نقلها موقع المصري اليوم أن أحد أسباب انفصال الفنان فريد شوقي عن الفنانة هدى سلطان، كان رغبة إحدى شركات الإنتاج للتعاقد مع أحدهما دون الآخر، وهو ما سبب انقسامًا بين الحبيبين انتهى بالطلاق رغم استمرار زواجهما لسنوات عديدة.

وفي هذا التقرير نرصد أقصر 10 زيجات في الوسط الفني :

الفيشاوي ووسام

والحالة الأولى هنا للفنان الأكثر إثارة للجدل خلال العشر سنوات الماضية وهو أحمد الفيشاوي وزواجه من وسام عاطف، حيث لم يستمر الزواج سوى لشهرين وأدلت طليقة الفنان بصريحات وقتها شنت فيها هجومًا عنيفًا على طليقها السابق، حيث ذكرت أنها تزوجت منه لتنتقم لهند الحناوي وابنته لينا، في إشارة منها إلى القضية التي رفعتها الحناوي ضد أحمد الفيشاوي لإثبات نسب ابنتها إليه ودامت نحو سنتين وشغلت خلالها الرأي العام المصري.

وأوضحت وسام أنها «اكتشفت بعد الزواج أن أحمد لا ينفق على ابنته وأمها مما أثار حنقها»، كما قالت كذلك إن «الفيشاوي كان يهجر بيت الزوجية للذهاب والسهر مع أصدقائه وصديقاته والنوم خارج المنزل»، كما نقل موقع «العربية»، ورد «الفيشاوي» في قائلًا إن «كل ما قيل مجرد أكاذيب لا تستحق الرد».

نهلة سلامة ومصطفى النجار

تزوجت الفنانة نهلة سلامة من رجل الأعمال مصطفى النجار، وكانت أقصر زيحة في الوسط الفني، بعد أن انتهت في خلال 3 ساعات تقريبا، حيث تزوجا في الخامسة فجرا وانفصلا في الساعة الثامنة صباحا، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء الطلاق.

مدحت صالح وشيرين سيف النصر

صورة على حمام السباحة بأحد الفنادق كانت وراء الكشف عن زواج جمع بين الفنان مدحت صالح والفنانة شيرين سيف النصر، في يونيو عام 2002، لكن مشكلات كبيرة دخل فيها «صالح» مع الفنانة فيفي عبده، بعدما رفعت ضده دعوى قضائية في قضية شيك دون رصيد، تسببت في طلاق «صالح» و«سيف النصر» بعدما دام زاوجهما 4 أشهر فقط، حسب جريدة «الصباح» المصرية.

وقالت فيفي عبده، مؤخرًا في لقائها ببرنامج «100 سؤال» مع رغدة شلهوب، الذي يذاع على قناة «الحياة» إنها «لا تعلم لماذا اتهمتها شيرين سيف النصر بالتفريق بينها وبين مدحت، فمدحت كان صديق وأخ لها، وعملت معه فترة طويلة على المسرح ولكنها لم تسع لانفصاله عن شيرين».

حاتم ذو الفقار ونورا

كانت بداية الإعجاب بينهما خلال مشهد في أحد الأفلام، حسب تصريحات صحفية للفنان حاتم ذو الفقار، نقلها موقع MBC، خلال الحديث روى «ذو الفقار» قصة حبهما قائلًا: «التقينا أثناء تصوير فيلم (عنتر شايل سيفه) وخلال مشهد تهجمي عليها ضمن أحداث الفيلم لم ألمس جسدها، فأعجبت بي وبدأت بيننا حالة حب وإعجاب انتهت بالزواج».

وفي حفل زفاف كبير، مليء بالفنانين أمثال عادل إمام وفريد شوقى، ومديحه كامل، ومحمود ياسين ويسرا وليلى علوى ومحمود عبد العزيز وغيرهم، عقد الفنان حاتم ذو الفقار والفنانة نورا قرانهما، إلا أن زواجهما لم يستمر سوى أيامًا، فيما قيل أن سبب الطلاق «اكتشافها لأمور لم تكن تعرفها».

ورد «ذو الفقار» في آخر حديث صحفي له قبل وفاته قال: «أستطيع أن أفتخر بأن أول قصة حب في حياتي كانت للفنانة نورا، وهي أفضل من عرفت، بنت بلد جدعة، أحببتها وعندما حدث الانفصال حدث في هدوء، لأننا أولاد بلد ونعرف الأصول».

نهال عنبر وحسام الدين صلاح

كان نوفمبر 2007 اتفرجًا على ميلاد قصة حب جديدة في الوسط الفني، تلك التي ولدت بين الفنانة نهال عنبر والمخرج المسرحي حسام صلاح الدين، أثناء بروفات مسرحية «الواحد وأربعين حرامي»، والتي اتسمت، حسب وصف «عنبر»، في تصريحات صحفية لـ«الأنباء الكويتية»، بـ«رومانسية شديدة وصمت وعندما وصلت المشاعر إلي مستوي كبير كان لابد من الزواج علي سُنة الله ورسوله».

لكن الزواج لم يقدر له أن يستمر أكثر من 7 أشهر، حسب صحيفة الأنباء الكويتية، وصل فيها إلى طريق مسدود انتهى بالطلاق، إلا أنه ورغم طلاقهما وصفت «عنبر» زواجها القصير بأنه كان «من أجمل أيام حياتي»، في تصريحات لها عقب الطلاق مباشرة، مؤكدة على استمرار زمالتهما وصداقتهما.

عمر خورشيد وميرفت أمين

في عام 1972، انفصل عازف الجيتار عمر خورشيد عن زوجته أمينة السبكي، ليتزوج في العام نفسه، وبعد أشهر قليلة من الفنانة تزوج من ميرفت أمين، لكن الزواج لم يستمر أكثر من عام واحد قبل أن ينفصل النجمين، حسب طارق الشناوي.

وأعاد «خورشيد» سبب الانفصال إلى «عدم وجود أركان نجاح الحياة الزوجية، وعدم وجود أمل في اكتماله، وأن أهم ركن لإنجاح الزواج هو رعاية الزوجين لبعضهما البعض، ولم يتواجد هذا الشرط في حياتنا، لأن لقاءنا كان عابرًا لانشغال كل منا في عمله، والإنسان عندما يكون مرهقًا من العمل ويعود إلى بيته يصبح من حقه أن يجد أحدًا في البيت، وهذا لم يتوفر لكلينا»، كما نقلته مجلة «الكواكب» عام 1973.

محمد منير وداليا يوسف

زواج الفنان محمد منير من داليا يوسف لم يستمر إلا 50 يومًا، وكما تم الإعلان عنه فجأة، تم إعلان الانفصال فجأة أيضًا.

وأعاد «منير» سبب انفصاله في تصريحات صحفية خاصة، بعد إعلان الانفصال، إلى أنه «يرفض القيود التي تفرضها الزوجة الشرقية على زوجها».

أحمد زكي وهالة فؤاد

قصة زواج الفنان أحمد زكي من الفنانة من هالة فؤاد، لها تفاصيل كثيرة، بدأت بقراءة أحمد زكي لخبر تحت عنوان «أمنيتي»، وبجانبه صورة للفنانة هالة فؤاد تقول فيه إنها كانت تتمنى الالتحاق بكلية الإعلام لتصبح مذيعة في التلفزيون»، فما كان منه إلا أن اتصل بها بعدما شعر بتحرك مشاعره تجاهها.

عرض أحمد زكي على هالة تحقيق أمنيتها بأن تكون مذيعة ناجحة، وفي ذلك اليوم وافقت هالة، وشعر أنها تريد الارتباط به وتم الزفاف وبدأ أحمد زكي يحلم بالمستقبل وإنجاب الأطفال.

ومرت الأشهر وعلم «زكي» بقرب قدوم ولي العهد، لكن تأتي الرياح أيضًا بما لا تشتهي السفن، فقد حدث أثناء فترة الحمل أن كتبت إحدى المجلات الأسبوعية خبرًا على لسان «هالة» تقول فيه، إنها ستعود للفن بعد انتهاء إنجاب طفلها، ويومها قرأ أحمد زكي الخبر وجُن جنونه وواجهها بهذا الخبر وأصبح في حال عصبية، وبدأت الخلافات بينهما ولم يستطع المحيطون بهما أن يمنعوها وأصبحت هالة فؤاد حائرة بين حبها للفن وحبها لأحمد زكي وكان الانفصال بينهما بعد عام وعدة أشهر تقريبًا.

«زكي» اعترف قبل وفاته أنه ظلم زوجته، وأنها كانت مثالا للمرأة التي تحب بيتها وزوجها، كما أكد المقربون منه أنه حزن كثيرًا بعد وفاتها، وقرر ألا يتزوج بعدها، وكان دائمًا ما يصفها بأنها حبه الوحيد.

حلمي بكر وسهير رمزي

لم يستمر زواج الفنانة سهير رمزي من الموسيقار حلمي بكر، سوى 4 أشهر فقط، وبعدها وقع الانفصال.

من جانبه وصف «بكر»، خلال استضافته في برنامج «بدون مكياج»، الفنانة سهير رمزي، أنها من «أكثر زوجاته السابقات جمالًا»، مشيرًا إلى أنه «كان يتمنى أن تكون زوجتى الأولى والأخيرة».

وأوضح في تصريح خاص لـmbc، إن كان ينشد الاستقرار عندما تزوج من «سهير»، لكنها أصرت على عدم اعتزال الفن، فقال لها: «إنت حرة»، وتم الانفصال، موضحًا أنهما أصدقاء حتى الآن.

صباح ورشدي أباظة

يعد زواج الفنانة صباح من الفنان رشدي أباظة هو الأغرب على الإطلاق، كما أنه الأقصر بلا منازع أيضًا، خاصة أنه لم يدم سوى ليلة واحدة فقط.

وكانت فكرة زواج «أباظة» و«صباح» من رابع المستحيلات بالنسبة للبعض، خاصة أن «رشدي» كان متزوجًا في ذلك الوقت من الفنانة سامية جمال، إلا أن حب صباح ورشدي جعلهما يخرجان عن المألوف.

وكما يقول المثل المتداول «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن»، فقد علمت الفنانة الراحلة سامية جمال بخبر زواج «رشدي» وصباح، وقررت السفر إليهما في صباح اليوم التالي مباشرة، لإنهاء ذلك الزواج وهو ما حدث بالفعل.

هناك رواية أخرى تقول إن رشدي سافر إلى لبنان لتصوير فيلم «ايدك عن مراتي»، وكانت صباح هي بطلة الفيلم وأعجب بها، وعندما سألته عن سامية جمال كذب عليها وأخبرها انه انفصل عنها، وتزوجا في الليلة نفسها.

بعد 15 ساعة من الزواج سافرت صباح إلى المغرب لإحياء عيد ميلاد الملك الحسن الثاني، وهناك اتصلت بها شقيقتها وأبلغتها أن سامية جمال وصلت بيروت واتصلت بها وأكدت انها لا تزال على ذمة رشدي أباظة، فواجهة صباح رشدي ولم ينكر، وتم الانفصال بعد 24 ساعة فقط من الزواج، الذي استمر فعليًا 15 ساعة فقط.