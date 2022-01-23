إيساف يحيي حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب فى ساقية الصاوي

يحيي المطرب إيساف حفلاً غنائياً بقاعة الحكمة بساقية الصاوي يوم 14 فبراير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً ، وذلك بمناسبة عيد الحب، وسيقدم إيساف خلال الحفل باقة متنوعه من أغانيه مثل ( عاشق بحب ، آه بحبك ، حب جديد ، ماتصبح يالي مصبح ، مالنا ، ياريتها سهلة ، عرفت الحق ) ، وغيرهم من الأغاني التي يعشقها جمهوره، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد .

يذكر أن المطرب إيساف يشارك بأغنية تحمل اسم "بحبك" من كلمات عادل سلامة وألحان أحمد محيي وتوزيع مونتى ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتخوض من خلاله الفنانة ريم البارودى أولى بطولاتها في الدراما خلال هذه الحدوتة التي تدور في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل، واخراج تامر حمزة.

كما أنتهي مؤخرًا المطرب إيساف من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عشان راجل"، من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وطرح مؤخرًا المطرب إيساف أغنية "قلبها" وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع محمود صبرى، وإخراج أحمد جيلانى.