تحديث اشتراطات وضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية اعتبارا من يوم السبت 22...

- قبول شهادات سلبية فيروس كورونا لكل الفحوصات المعتمدة (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW)

تسهيلا على القادمين إلى الأراضي المصرية، تم تحديث اشتراطات وضوابط الدخول الى البلاد ابتداء من يوم السبت 22 يناير 2022، حيث سيسمح بدخول جميع القادمين الذين بحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، تحتوي على QR Code، باللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، شريطة مرور 14 يوما على الجرعة الثانية للقاحات التي تعطي جرعتين (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac and Sinopharm)، أو 14 يوما على الأقل للقاحات ذات الجرعة الواحدة (Johnson & Johnson)، أو تقديم شهادات لسلبية فيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان وهي (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW)، خلال 72 ساعة قبل الوصول، و يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عام.

وفي حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو الفحص للضوابط المقررة من قبل الدولة المصرية، يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test عند الوصول، وفي حالة إيجابية الفحص، يتم تأكيد الفحص باختبار ID NOW، (علما بان الحصول على نتيجة الفحص تستغرق ما بين 10 إلى 15 دقيقه فقط). أما في حالة إيجابية الفحص سيسمح للقادمين، عبر مطارات وموانئ ومعابر المدن السياحية (شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان)، بالدخول إلى الأراضي المصرية شريطة تطبيق العزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فنادق الإقامة، مع إجراء فحص PCR في اليوم السادس، وفي حالة سلبية النتيجة، يسمح لهم بإنهاء العزل. أما إذا كانت النتيجة إيجابية، يستمر العزل لمده خمسة أيام أخرى، ثم يتم إنهاء العزل دون الحاجة لإجراء فحص آخر.