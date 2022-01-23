مروة نصر تنتهى من تسجيل أغنية ”أنا كوين”

انتهت المطربة مروة نصر من تسجيل أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنا كوين"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات على حسين، وألحان مداح، وتوزيع كريم حسن، ومكس ومستر مصطفى رؤوف.

وطرحت المطربة مروة نصر مؤخرا، أغنية بعنوان "نهايات أنواع" علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك ضمن أحدث ألبوماتها، وهى من كلمات أسامة الوكيل وألحان سامر أبو طالب وتوزيع ومكس زوووم.

كما طرحت المطربة مروة نصر، أغنية تحمل اسم "الفرحة" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد شتا وألحان حسن على وتوزيع فادى بدر وميكس وماستر خالد رؤوف.

وتعتبر أغنية "الفرحة" ضمن أغنيات ألبوم مروة نصر الجديد الذى يحمل اسم "برة المقارنة" والتى ستواصل طرح أغنياته خلال 2021، بأوقات متفاوتة والذى يتكون من 10 أغانى.

وتعاونت مروة نصر في ألبوم "بره المقارنة" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين وجمال الخولي وأحمد المالكي واحمد علاء الدين ومحمد مصطفي ملك واحمد شتا وطاهر كامل .

كما تعاون مروة نصر في البوم "بره المقارنة" مع عدد من الملحنين: أبرزهم: إيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر ابو طالب ومودي سعيد واحمد محيي ومصطفى شكري، ومن الموزعين نادر حمدي وفهد وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادي ومحمد شفيق وفادي بدر.