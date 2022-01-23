اتفرج الصور : حفيدة ليلى طاهر نسخة من جدتها ووالدتها فنانة شهيرة .. لن تتوقع من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - حفيدة الفنانة ليلى طاهر الجميلة الشابة، خطفت الأنظار منها في أول ظهور لها أثناء تكريم جدتها قبل سنوات قليلة حيث بدت الفتاة جميلة ومرحة فاتنة.

يأتي ذلك في حفل تكريم الفنانة المصرية ليلى طاهر عن مجمل أعمالها وتم إهدائها درع المسرح القومي وشهادة تقدير بحضور عدد من الفنانين.

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وكان الجميع الحضور يثنى على براءتها وملامحها الطبيعية الخالية حتى من مساحيق التجميل البسيطة، وبالتالي طالبوها باحتراف الفن على خطى جدتها.

ليلى طاهر وحفيدتها

وحضر التكريم الفنانة عزة لبيب زوجة ابن ليلى طاهر ووالدة الفتاة التي خطفت الأنظار، والبعض شبهها بجدتها ليلى طاهر والتي تعتبر واحدة من أشهر جميلات الفن في العالم العربي.

وفي الساعات الماضية، أعلنت الفنانة ليلى طاهر، اعتزالها الفن، والتفرغ لحياتها العائلية، وذلك بعدما قدمت العديد من الأعمال التي لا تنسى.

وقالت طاهر، في مداخلة هاتفية لها مع برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه كل من الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، إنها اتخذت قرار الاعتزال ولا نية في الرجوع فيه.

وعن سبب اتخاذها قرار الاعتزال، أشارت ليلى إلى أن العديد من الأعمال تعرض عليها ولكنها لا تناسبها ولا تريد أن تشارك في أعمال لمجرد التواجد فيكفيها ما قدمته من تاريخ.

وأضافت طاهر، أنها تحترم نفسها وجمهورها وأنها لا تعمل لمجرد الحصول على المال مشيرة إلى أنها تستمتع بحياتها الآن.