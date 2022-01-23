أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى منى

احتفل الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته الصغرى منى، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام». ونشر زاهر عدة صور من الاحتفال من خلال حسابه الرسمي على «الانستجرام» وعلق عليها قائلًا: «كل سنة وأنتي طيبه يا مونمون يا حتة من قلبي وعقبال مليون سنة ربنا يخليكي ليا يا حبيبه قلب أبوكي ويرزقك ويسعدك بحبك يا منمونتي».

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