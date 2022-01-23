تامر حسنى يحضر لفيلم جديد بعنوان ”روميو”

يحضر النجم تامر حسنى لفيلم جديد يحمل عنوان "روميو"، والمقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء تعاقدات النجوم الذين يشاركونه فى بطولة العمل. يذكر أن تامر حسنى قال، خلال برنامج "معكم"، المذاع على قناة Cbc: كان نفسى أن أكون لاعب كرة وأمى الوحيدة التي كانت ترانى فنان، واهتمت بالموهوبين عندى والأقدار كانت تلعب دور يؤيد رأيها أننى سأغنى وسأمثل وكانت دايما تدفعنى ناحية الغناء والتمثيل.

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