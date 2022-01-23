شاهد.. مجدي الهواري يشارك كواليس مسلسله الجديد ”دايما عامر”

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة جديدة له من كواليس مسلسله الجديد دايما عامر، و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام .

وظهر مجدي الهواري ، في الصورة بصحبة صلاح عبد الله ولبلبة وعلق قائلًا: "دايمًا عامر … الحبايب".

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين ومن إخراج مجدي الهواري ومن كتابة أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.