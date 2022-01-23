الطفلة المعجزة تتجاوز حدود الجرأة وتكشف ما فعله معها عادل إمام في الكواليس وحكاية مشهد جريء رفضته ميرفت أمين | صور

الرياض - محمد الاطلسي - استعرضت "الطفلة المعجزة"، أهم المحطات في مشوارها الفني، وعلاقتها بالفنان الكبير عادل إمام، وكشفت عن سبب طلاقها من زوجها الذي رفضت الزواج من بعده.

وقالت النجمة لبلبة: "أنا أعتبر الفنان عادل إمام توأمي، وأنجح أفلامي كانت معه، وهو إنسان منظم في كل شيء، وكان دائماً ينصحني بماذا أعمل، يارب أشوفه دايما ناجح بي أو من غيري".

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قصة المشهد الجريء

وكشفت لبلبة عن قصة مشهد جريء رفضته النجمة ميرفت أمين، فتم اختيارها لهذا الدور، حيث قالت: "في يوم من الأيام طلبوني في بطولة فيلم خلي بالك من جيرانك، مع عادل إمام، وقرأت السيناريو وعملت الفيلم ونجح جدًا، ولكني اكتشفت بعد ذلك إن هذا الدور كان معروضًا على الفنانة ميرفت أمين وهي رفضته بسبب مشهد كان لابد أن ترتدي ملابس نوم فيه وتنام مع عادل إمام، لأنها كانت متزوجة وقتها من الفنان حسين فهمي".

وأضافت: "عملت مع عادل إمام فيلم كان أبيض وأسود ولم يجمعني به سوى مشهد واحد، ولكن الجميع قال إن في كاريزما بيننا بسبب هذا المشهد".

واستطردت في إحدى الندوات التي أقيمت في القاهرة: "عملنا أفلام كتير ناجحة، مثل "احترس من الخط"، و"عصابة حمادة" و"توتو"، حتى توقفنا فترة، وكان عادل إمام ابتدى يغير في شكل أفلامه، وفي مرة كنا سوا في مكان وقالي إنتي تخنتي شوية، وقالي خسي شوية عشان عاوزك في فيلم.

الطفلة المعجزة

ولبلبة.. "الطفلة المعجزة" بدأت مشوارها في خمسينيات القرن الماضي، وبالتحديد وهي في الخامسة من عمرها، حتى أصبحت واحدة من أبرز نجوم السينما المصرية.

وتمتعت الفنانة الكبيرة لبلبة​، بالشقاوة وخفة الظل وموهبة تقليد المشاهير أيضاً في فترة الطفولة، وبعد أن وصلت لمرحلة الشباب مروراً بالنضج الفني إتسمت بالبهجة والنجومية..

واشتهرت النجمة "لبلبة"، في طفولتها بتقليد الفنانين على خشبة المسرح ونالت شهرة واسعة من خلال هذا التقليد، ثم انتقلت للعمل في السينما وتعددت أدوارها بين الحب والرومانسية والكوميديا..

ميلادها

ولدت لبلبة في 14 نوفمبر عام 1946، بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي من أصول سورية واسمها الحقيقي نيوتشكا مانوك كوبليان، وأطلق عليها ​أبو السعود الإبياري​ إسم "لبلبة".

زواجها

وتزوجت الفنانة لبلبة لمرة واحدة فقط، من الفنان حسن يوسف وهي في عمر 17 عاماً ولم يسفر زواجهما عن ابناء.

واستمر زواجهما، نحو 7 سنوات ولكنهما انفصلا بعد تلك الفترة، وكان سبب الانفصال الذي صرحت به لبلبة هو أحد مشاهدها السينمائية الجريئة.

ورغم جمال لبلبة الذي جعل العديد من الفنانين والشخصيات البارزة، يطلبون يدها للزواج بعد إنفصالها عن حسن يوسف، إلا أنها رفضت الارتباط بأي شخص منهم بعده، على الرغم من أن حسن تزوج بعد إنفصالهما.

سبب طلاقها

وقالت لبلبة، أن سبب طلاقها هو أحد المشاهد في فيلم "بنت بديعة" الذي كان يتضمن تقبيل الفنان حسين فهمي لها، وبعد اصرار المخرج الراحل حسن الإمام على تصوير هذا المشهد اتصلت لبلبة بزوجها حسن يوسف وقالت له ما حدث، والذي بدوره رفض هذا الأمر تماما إلا أنها تعرضت لضغوط شديدة من قبل المخرج فأدت ذلك المشهد، الأمر الذي تسبب في إغضاب زوجها وانفصالهما بعد شهور قليلة من عرض الفيلم.

وخلال مشوارها الفني قدمت الفنانة الكبيرة لبلبة، الكثير من الاعمال منها: "الشياطين في اجازة" و"البنات والمرسيدس" و"شيء من الحب" و"احترسي من الرجال يا ماما" و"السكرية" و"مولد يا دنيا" و"في الصيف لازم نحب" و"المزيكا في خطر".

وبعد مشاركتها مع عادل إمام في بطولة فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين"، تحمس المخرجون والمنتجون، للثنائي الفني، وتقاسما بعده العديد من البطولات السينمائية في عدة أفلام، منها "خلي بالك من جيرانك" و"عصابة حمادة و"توتو" و"احترس من الخط" و"عريس من جهة أمنية".

عادل إمام​ قطعها بوس

في مشهد بفيلم "عريس من جهة أمنية"، خرج عادل إمام عن النص وحاول إغراق لبلبة، حتى كادت أن تموت، وهي تصرخ: "بغرق يا عادل" أثناء التصوير .

كما أن لبلبة كانت تتخوف من الإتجاه الى الدراما، إلا أن عادل إمام أقنعها قبل عدة سنوات بالمشاركة في مسلسلي "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه"، وفي تصريح لها أثناء تواجدها ضيفة في احد البرامج التلفزيونية إعترفت لبلبة أن عادل إمام أكثر ممثل قبّلها واشعل نشوتها، مضيفة بأنه تزوجها 7 مرات قطعها بوس أكثر من زوجها.

85 فيلما

يُذكر أن النجمة لبلبة قدمت للسينما ما يزيد عن 85 فيلما شاركت فيها مع النجوم الكبار أمثال أحمد زكي ونور الشريف ومحمود حميدة، وكونت مع الزعيم عادل إمام ثنائي سينمائي وتليفزيوني، أما فى المسرح فلها رصيد 7 مسرحيات، كما أنها غنت للأطفال الكثير من الأغنيات التى تربى عليها أجيال مثل "ماما حبيبتى وبابا حبيبي" و"حصالتي ليها كرش".

وكان آخر أعمال النجمة المصرية لبلبة، فيلم "كازبلانكا" الذي حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.