وزيرة الثقافة تعلن استئناف نقل عروض المتروبوليتان الامريكية للأوبرا المصرية

عبد الدايم : استئناف بث عروض المتروبوليتان يمد جسور التواصل الإبداعى العالمى ويفتح آفاق مميزة لفن الأوبرا باعتباره أحد أوجه الريادة المصرية

رئيس الأوبرا : 6 عروض عالمية فى البث المباشر من المتروبوليتان

أعلنت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة استئناف نقل عروض اوبرا المتروبوليتان الامريكية الى الاوبرا المصرية وقالت ان اعادة استئناف البث يهدف لايجاد حالة من الرواج الفني والثقافي فى مصر وضمن استراتيجية مد جسور التواصل الابداعى مع مختلف دول العالم وفتح افاق مميزة لفن الاوبرا الذي يجسد احد اوجه الريادة المصرية باعتبارها اول دولة اقليميا اسست دارا للأوبرا كما كان لها السبق فى توقيع بروتوكول لنقل عروض المتروبوليتان التى تعد من اهم المؤسسات الفنية في العالم وتضم أفضل نخبة من نجوم الأوبرا ، واضافت ان مصر باتت الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط التي تتمتع بالبث المباشر في 2022 بعد إلغاء الموسم السابق بسبب تبعات جائحة كورونا.

وصرح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية أن استئناف البث ينطلق فى الثامنة مساء السبت 29 يناير بانتاج جديد لأوبرا ريجوليتو لفيردي والذي تم تقديمه لأول مرة ليلة العام الجديد وحقق نجاحا كبيرا حيث اداه ما يسمى بفريق الأحلام من مغنيين بارزين وقائد أوركسترا موهوب ومخرج عبقري نقل أحداث رائعة فيكتور هوجو الشهيرة ببراعة ، وتابع ان برنامج نقل العروض يشمل 5 اوبرات عامية اخرى هى أريانا من نكسوس لشتراوس ( 12 مارس – 8 مساء ) ، دون كارلو لفيردي ( 26 مارس – 6 مساء ) ، توراندوت لبوتشيني ( 7 مايو – 7 مساء ) ، لوتشيا دي لامرمور لدونيزتي ( 21 مايو– 7 مساء ) ، هاملت للموسيقار الأسترالي المعاصر بريت دين ( 4 يونيو – 7 مساء ) ، وأضاف أن الأوبرا المصرية تعاونت مع المتروبوليتان منذ عام 2010 لنقل عروضه مباشرة من أمريكا وذلك في إطار الحرص على تقديم أرقى الفنون لجمهورها وحظي النشاط بإقبال متزايد خاصة مع قيام أحد الفنانين الكبار مثل المرحوم حسن كامي أو بعض الخبراء بالقاء نبذة تعريفية وتحليل لكل عمل قبل عرضه

جدير بالذكر أن حفلات المتروبوليتان لاقت إقبالا ضخما وحققت مبيعات قياسية رغم القواعد الصارمة التي يتم تطبيقها في الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي وعدم السماح بالحضور إلا للحاصلين على لقاح كورونا كاملا

المعروف أن النقل المباشر لعروض المتروبوليتان الامريكية بالاوبرا المصرية يتم عن طريق التقنية عالية الجودة والتى تتميز بالصوت المجسم وشاشة العرض الضخمة بمساحة المسرح الصغير بحيث يشعر المشاهد بأنه داخل مسرح المتروبوليتان بأمريكا ووضعت دار الأوبرا المصرية كافة الاحتياطيات والمواصفات العالمية المتعارف عليها فى هذا المجال من اجل ضمان جودة البث .