غدًا.. بدء عرض مسلسل خفة يد على MBC مصر

تبدأ مجموعة MBC عرض المسلسل الكوميدي “خفة يد”، يوميًا على قناة “MBC مصر”، بداية من غدًا الأثنين، حيث تدور فكرة المسلسل في أجواء كوميدية مميزة وأحداث متنوعة بين عدد نجوم الكوميديا الذين يقدمون وجبة كوميدية مختلفة من خلال المسلسل.
تدور الأحداث حول شخصية ضابط خفيف الظل وذو قدرات محدودة وتتسبب تصرفاته في الكثير من الأزمات له ولمن حوله، ويعمل بكل قوة على مُطاردة عصابة من ثلاثة شباب، ولكن سلوكياته تُسبب له مشاكل متنوعة، وتتصاعد الأحداث مع كل حلقة فهل سينجح في الإيقاع بالعصابة الكوميدية أم يفشل ويدفع ثمن أخطائه.
يجمع مُسلسل "خفة يد" نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وآيتن عامر، وآخرين، والمسلسل من تأليف تامر إبراهيم وإخراج مُعتز التوني..
يُعرض مُسلسل "خفة يد" على " MBC مصر" يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعرض أول حلقات المسلسل بداية من غدًا الأثنين الموافق 24 يناير.
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