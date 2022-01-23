إلهام شاهين تدافع عن “أصحاب ولا أعز”: حلال على الأفلام الأجنبية يقلعوا ملط وحرام على الفيلم العربي!

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة إلهام شاهين عن استيائها من الجدل المثار حول فيلم “أصحاب ولا أعز” مدافعة عن الفنانة منى زكي التي نالت نصيب الأسد من الانتقادات.

وعبر حسابها على “إنستجرام”، كتبت إلهام شاهين “الفيلم اللي عاملين ضجه عليه، أصحاب ولا أعز، لسه شايفاه، فيلم جميل وحقيقي، مشاكل حياتية عادية، إيه يعنى لو فيه شخص واحد يقال عنه إنه مثلي ولا نرى ذلك، دي حرية شخصية وشخصيات موجودة في حياتنا.

وتابعت إلهام شاهين: المجتمع العربي فيه بلاوي أكتر بكثير جدا من اللي اتقدم في الفيلم مش فاهمة سبب الضجة المفتعلة على فيلم معروض على نتفليكس فقط، اللي هي مش موجودة عند الناس العادية أو المتحفظ، لأن فيها أفلام أجنبية فيها ستات بتقلع ملط ومشاهد جريئة جدا، يعني حلال على الفيلم الأجنبي، وحرام على الفيلم الناطق بالعربية، لمجرد حوار جرئ في المواجهة وغير معتاد.

واستكملت حديثها “مجتمع مهووس، وبالنسبة للمتخلفين بتوع السينما النظيفة، مفيش مشهد واحد في الفيلم فيه شيء يخدش حياء المتشددين كصورة؛ الجرأة فقط في الحوار بين البطلة وزوجها عندما شكت فيه إنه مثلي، والحوار أيضا لا يوجد فيه لفظ خارج، وعلى فكرة بسبب الهجوم على الفيلم؛ سيكون الأعلى مشاهدة على نتفليكس.

واختتمت إلهام شاهين: برافو منى زكي، فنانة ناضجة صادقة، أداء رائع، والحقيقة الفيلم مباراة في التمثيل بين كل ممثليه الرائعين، إياد نصار ونادين لبكي، وجورج خباز، عادل كرم، تحية لكل من شارك في الفيلم بقيادة مخرج رائع وسام سميرة.

يذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” تعرض لموجة واسعة من الهجوم بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي نصيب الأسد من الهجوم بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريئا وألفاظ لم نعتد سماعها منها.

كما قام النائب مصطفى بكري بتقديم بيان عاجل إلى مجلس النواب ضد فيلم “أصحاب ولا أعز” وقال ” فيلم “أصحاب ولا أعز معادي للقيم والأخلاق، به نجوم كبار كنا نحبهم ونحترمهم فإذا بهم يساعدون على نشر قيم غريبة تتصادم مع قيم المجتمع المصري وتؤثر على الأسر المصرية”.

وتدور أحدث فيلم “أصحاب ولا أعز” حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

والفيلم من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، فؤاد يمين، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.