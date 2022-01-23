هاني شاكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الناقد طارق الشناوي بتهمة الإساءة له

ابو ظبي - احمد الجزار - قدم المستشار ياسر قنطوش، دفاع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بلاغًا للنائب العام، ضد الناقد الفني طارق الشناوي، بعد إساءته للثاني في البرامج التليفزيونية بسبب تصديه لمطربين المهرجانات.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به ياسر قنطوش للنائب العام كالتالي: بتاريخ 18/1/2022، قام المشكو في حقه طارق أحمد السيد الشناوي بكتابة مقال في جريدة المصري اليوم هاجم فيها الفنان هاني شاكر، بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربين المهرجانات والتي طالب فيها تغيير مطربين المهرجانات لاسمائهم حيث قرر المشكو في حقه إن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية مشيرًا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري.

وتابع البلاغ: وأضاف المشكو في حقه أن أمير الغناء والتقوى والورع العربي أصبح يصدر في الأشهر الأخيرة قرارات عشوائية تهين الفن ويطلب من المطربيين تغيير أسمائهم سواء كانت حقيقية أم شهرة إلى أسماء يراها هو مهنية وهذا هو شرط لعودتهم للغناء، مجلس النقابة لا حول ولا قوة يوافق ويبصم بالعشرة على تلك القرارات التي تخاصم العقل والمنطق، الحمدلله أن فريد الأطرش لم يظهر في عهد أمير الغناء وإلا طلب منه تغيير اسمه إلى فريد عبد السميع.

واستكمل البلاغ: وعلى إثر تلك الكلمات في المقال قامت العديد على القنوات الفضائية باستضافة المشكو في حقه كضيف في لقاء تليفزيوني وقرر مانشره في مقاله الصحفي من هجوم على الفنان هاني شاكر.

وفي ختام البلاغ طالب الفنان هاني شاكر، بالتماس التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونا حيال المشكو في حقه وسماع الفيديوهات التي قدم فيها المشكو في حقه بالتشهير بالطلب وبسمعته ووظيفته.