بعد الهجوم عليها بسبب أحدث أفلامها.. إليسا عن منى زكي: تتعرض لأسوأ حملة

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن استيائها من الانتقادات التي وجهت لفيلم “أصحاب ولا أعز” وحملة الهجوم على الفنانة منى زكي.

وكتبت إليسا عبر حسابها على “تويتر”، مؤكدة أن ما يحدث من بعد عرض الفيلم هو أمر مؤسف ويوضح أننا لا نتقبل الآخر، موجهه التحية لأبطال العمل وخاصة الفنانة منى زكي بعد الهجوم الكبير عليها.

وكتبت إليسا “مؤسف جدا اللي عم شوفو وإقراه حول أصحاب ولا أعز بعدنا بعاد كتير عن تقبل الآخر واحترام الناس إذا هيك منفكّر ومنعالج الأمور، أو منقول لازم نتستر عليها، تا نأخر التقبل سنوات ضوئية”.

وتابعت: “تحية احترام عظيمة لكل أبطال الفيلم وخاصة القديرة منى زكي اللي عم تتعرض لأسوأ حملة. كل الحب”.

وأكملت في تغريدة أخرى: “ليش عم نرجع لورا؟ كانت أفلامنا فيها عري وقبلات ومشاهد جنسية وكنا نتقبلها ونحضرها وما يصير أزمات. ليش عم نرجع لورا بدل ما نتقدم بمنطق التقبل والحرية؟حاج نتخبا!! بالنهاية اللي مش موافق ما يحضر. المنصة منا إلزامية والفيلم متوفر لمن يريد وما عم ينفرض عا كل الناس … أنا شخصيا كتير حبتو”.

يذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” تعرض لموجة واسعة من الهجوم بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي نصيب الأسد من الهجوم بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريئا وألفاظ لم نعتد سماعها منها.

كما قام النائب مصطفى بكري بتقديم بيان عاجل إلى مجلس النواب ضد فيلم “أصحاب ولا أعز” وقال ” فيلم “أصحاب ولا أعز معادي للقيم والأخلاق، به نجوم كبار كنا نحبهم ونحترمهم فإذا بهم يساعدون على نشر قيم غريبة تتصادم مع قيم المجتمع المصري وتؤثر على الأسر المصرية”.

وتدور أحدث فيلم “أصحاب ولا أعز” حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

والفيلم من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، فؤاد يمين، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.