فيديو يحبس الأنفاس من فيلم “باتمان – Batman” المرتقب لـ روبرت باتينسون (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت وارنر براذرز مقطع فيديو مدته دقيقتين ونصف من فيلم “باتمان – The Batman”، بطولة روبرت باتينسون، والمقرر طرحه 4 مارس المقبل.

مقطع جديد من فيلم “باتمان”

المقطع تبلغ مدته أكثر من دقيقتين، وفي المشهد، ظهر بروس واين الذي يجسد دوره روبرت باتينسون في جنازة أحد المسؤولين في المدينة، بعد ذلك، يتحدث المحقق جيمس جوردون، الذي يجسده جيفري رايت، مع ضابط آخر حول اختفاء عضو آخر من إدارتهم، لكن في تلك اللحظة تتوقف مراسم الجنازة بسبب اصطدام سيارة بالمبنى، وبمجرد فتح الأبواب، ظهر شخصًا معه حزام ناسف حول رقبته ومثبت بجسده.

في فيلم باتمان، فإن ريدلر هو قاتل متسلسل يجوب مدينة جوثام، ويلف شريطًا لاصقًا حول رؤوس ضحاياه ويترك أدلة لباتمان، وكان أحد ضحاياه هو رئيس البلدية دون ميتشل جونيور، الذي يبدو أنه قُتل في منزله وعُثر على جثته مكتوب عليها “لا مزيد من الأكاذيب”، وفي مشهد الجنازة، أُتيحت لـ ريدلر فرصة أخرى لإحداث الفوضى في سكان مدينة جوثام.

باتمان يكافح الجريمة والفساد في مدينة جوثام

وجاء في ملخص وصف الفيلم: “سنتان من المطاردة في الشوارع، وبث الرعب في قلوب المجرمين، قادت بروس واين إلى أعماق ظلام مدينة جوثام، مع وجود عدد قليل من الحلفاء الموثوق بهم من بين شبكة المدينة الفاسدة من المسؤولين والشخصيات البارزة، أقام نفسه على أنه الحارس الوحيد للانتقام بين زملائه المواطنين”، وعندما تنكشف الأدلة، يجب على باتمان كشف الجاني، وتحقيق العدالة بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد التي ابتليت بها مدينة جوثام منذ فترة طويلة.

موعد طرح فيلم “باتمان”

فيلم “باتمان” من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون في دور باتمان، زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل/ كات وومان، بول دانو في دور ريدلر، جيفري رايت في دور جيمس جوردون، جون تورتورو في دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max في أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائي المقرر في 4 مارس.