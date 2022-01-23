اتفرج فخامة وأناقة منزل منى زكي وأحمد حلمي من الداخل .. لن تصدق كيف يبدو مذهلاً والمفاجأة في المكان المفضل لهما؟ الصور

الرياض - محمد الاطلسي - تزوج الثنائي المصريان أحمد حلمي وزوجته منى زكي في العام 2002، بعد قصة حب إستمرت لفترة طويلة، بعد أن قدّما سوياً فيلم "ليه خلتني أحبك" مع الممثل المصري كريم عبد العزيز. ولديهما 3 أبناء "لي لي"، "سليم"، و"يونس".

إلا أن الحقيقة هي أنها ليست صحيحة وهي عبارة فقط عن صور ركبت من أجل لفت انتباه الجمهور. واذ، يتحفظ منى وأحمد عن نشر منزلهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربما احتراماً منهما لخصوصية وسريّة المنزل، استطعنا أن نجد بعض الصور التي قاما بالتقاطها من داخل المنزل، لا سيما في الحديقة التي على ما يبدو هي المكان المفضل لكليهما.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

جعل أحمد ومنى منزلهما مميزاً من خلال الحديقة الكبيرة التي قاما بتصميمها في الخارج بأحدث الأشكال، وزرعا فيها شتلات الزهور الخلابة وعدداً من الأشجار. وطبعاً، تم زرع الحديقة بعشب "الغازون" إذ إن هذا العشب الأخضر يضفي إحساساً بالراحة والبهجة، كما لا يمكن أن تظهر روعة المنزل إلا بوجود حديقة خضراء جميلةٍ ومُنسقةٍ بشكلٍ أنيق.

نشرت منى زكي في إحدى المرات صورة جمعتها بابنها "يونس" ومع الممثلتين حلا وهنا شيحا. أما زوجها أحمد حلمي فلا يتوانى عن نشر صور له من حديقة المنزل. وعلى ما يبدو، جعل الثنائي من الحديقة جلسة خاصة وبسيطة ليحصلا في أرجائها على لحظات من الراحة والاسترخاء.

يملك أحمد حلمي ومنى زكي أكثر من غرفة جلوس حسب الجولة التي قمنا بها عبر حساباتهما، إحداها باللون البيج، وهو لون يعتمده عدد كبير من مشاهير العالم العربي والعالم. كما ونلاحظ أنه لا يتم الاستغناء عنه في ديكور المنزل إلى جانب اللون الأبيض.

وقام الثنائي النجم بدمج وادخال لون الخشب البني في ديكور المنزل من خلال تصميم مكتبة كبيرة كانت منى قد قامت بالتقاط بعض الصور لها أمامها، إضافة إلى مكتب صغير يستخدمه الثنائي لأمور تتعلق بحياتهما العملية.

غرفة لممارسة الرياضة

لا يمكن القول بأن في منزل أحمد حلمي ومنى زكي صالة لممارسة الرياضة، بل لاحظنا وجود غرفة خصصتها منى لتمارس رياضة المشي عليها، حيث قامت بالتقاط صورة لها من داخلها وشاركتها مع متابعيها. وكان واضحاً أن الصورة من المنزل، ولكن لم تكشف الكثير عن المكان ولكن المؤكد أنها لم تلتقط من داخل نادٍ رياضي ما.