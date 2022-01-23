نقابة الممثلين تكشف حقيقة شطب منى زكي وإياد نصار من النقابة بسبب “أصحاب ولا أعز”

ابو ظبي - احمد الجزار - تداولت أنباء خلال الساعات الماضية، حول شطب نقابة الممثلين لكلا من الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها فيلم “أصحاب ولا أعز ” الذي عرض مؤخرًا على منصة نتفليكس.

وكشف شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية، في تصريح صحفية، حقيقة شطب الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار من النقابة، وقال إن ذلك الأمر غير صحيح بالمرة، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ومن ناحية أخرى نال فيلم أصحاب ولا أعز العديد من الانتقادات، ووصفه البعض بأنه غير مناسب لمجتمعنا العربي نظرا لتقديمه موضوع المثلية الجنسية داخل الأحداث، وتطرقه للخيانة الزوجية.

ونالت الفنانة منى زكي قسطا من تلك الانتقادات، بسبب أحد مشاهدها في الفيلم وهي تخلع فيه ملابسها الداخلية، بالرغم من أنه لم يظهر أي شيء من جسدها.

الفنانون يدعمون الفيلم

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفيلم وصناعه، مثل: إلهام شاهين، عبير صبري، مايان السيد، إليسا، نشوى مصطفى، مايا دياب، عباس أبو الحسن، وعدد من النقاد مثل طارق الشناوي، وماجدة موريس، وماجدة خير الله، وآخرين.

أبطال فيلم أصحاب ولا أعز

وبدأ عرض فيلم أصحاب ولا أعز على منصة نتفليكس منذ يوم الخميس الماضي 20 يناير الجاري، وجمع الفيلم عدد من الفنانين وهم: فؤاد يمين، إياد نصار، نادين لبكي، منى زكي، جورج خباز، دياموند بو عبود،، عادل كرم، والعمل من تأليف فيليبو بولونيا، وإخراج وسام سميرة.