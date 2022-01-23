نورهان تصاب بمتحور أوميكرون وتعاني.. ومنة فضالي تعلن تعافيها وتعلق: “كنت بموت”

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض عدد كبير من الفنانين خلال الأسابيع الماضية للإصابة بمتحور أوميكرون، بينهم نيللي كريم وتامر حبيب وعبد الرحمن ابو زهرة وإدوارد وكثيرون.

وقد أعلنت الفنانة نورهان شعيب، قبل قليل، إصابتها بفيروس كورونا المعروف بـ كوفيد – 19، وتحديدًا بمتحور أوميكرون، مشيرةً إلى أن الأعراض التي طرأت عليها مؤلمة.

وعبرت نورهان شعيب عن حالتها من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلةً: إيجابي، طيب أنا كده خدت كورونا والدلتا وآدي الأوميكرون وكله عدى بصعوبه الحمد لله، بس المرة دي بجد إيه دهه!! ألم لا يُوصف لا شفت ولا هاشوف.

وفي الوقت نفسه أعلنت منة فضالي تعافيها من الفيروس، عبر حساباتها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة إلا أنها واجهت الموت خلال رحلة تعافيها من الفيروس.

وكتبت منة فضالي عبر «إنستجرام»: «الحمد لله بقيت نيجاتيف.. بعد 14 يوم في البيت كورونا».

وعبرت منة فضالي عن معاناتها خلال إصابتها بفيروس كورونا، معلقة: «أسبوع من الـ 14 يوم.. كنت بموت فيه بجد»، وحذرت عبر منشورها، من الاستهانة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية، قائلة: «خلوا بالكم المرض صعب ومتعب جدا».

وتفاعل متابعو منة فضالي مع المنشور، داعين لها بتمام العافية، ومعبرين عن سعادتهم بتجاوزها المحنة، وكان من أبرز التعليقات، ما كتبه أحدهم: «ألف سلامة عليكي يا نجمة وسندريلا الشرق ورقم واحد دايما ومتألقة.. منة فضالي وبس، ربي يحفظك يا أجمل منه فضالي».

وأعلنت منة فضالي عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد انتهاء مسلسل «تاج راسنا بابا»، الذي حقق نجاحا كبيرا وسط الجمهور العربي، وهو إحدى حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك 4».

وشاركت منة فضالي في بطولة حكاية «تاج راسنا بابا»، مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، والفنانة الشابة منة بدر تيسير، وقدم العمل نوع من الدراما العائلية التي يعشقها المصريون، كما اختار كاتب المسلسل أن يقدم حكاية من واقع الحياة، ولمست العديد من الأشخاص الذين يعيشونها.

فيما تنتظر نورهان شعيب طرح مسلسها الجديد الذي يحمل اسم كواليس، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، وشاركها التممثيل العديد من الفنانين منهم كريم الحسيني وهيدي كرم وأحمد رأفت وياسمين رحمي، والمسلسل من تأليف رأفت رضا وتحت قيادة المخرج محب وديع وإنتاج أنير وجيد شوقي.

بالإضافة إلى انتظارها طرح مسلسل اللغز، الذي تلعب بطولته مع الفنان محمد نجاتي، ويشاركها التمثيل كل من الفنان علاء زينهم وسميرة صدقي وأحمد منير وندى بهجت ونهى رأفت ونسمة النجار وأسماء الباجوري والمسلسل من تأليف غادة حنفي وإخراج عصام شعبان.

وتشارك نورهان شعيب في الموسم الرمضاني المقبل 2022، بمسلسل يوتيرن مع شركة العدل الجروب والفنانة ريهام حجاج، ويشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم عبير صبري وكريم قاسم وتوفيق عبد الحميد وصفاء الطوخي ومحمود حجازي وعبير منير ومحمدح كيلاني وهلا السعيد، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.