بعد 25 عاماً من اعتزالها .. لن تصدق كيف أصبح شكل الفنانة الجميلة نورا في أحدث ظهور مفاجئ لها - اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بصور نادرة ومفاجئة للفنانة المصرية الجميلة المعتزلة "نورا"، شقيقة النجمة "بوسي".

وشاركت الفنانة الشابة "مي" ابنة الفنان الكبير الراحل، نور الشريف متابعيها عبر السويشال ميديا، صورا لها مع خالتها نورا، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، بعد نحو 25 عاماً من اعتزال جميلة السينما الفن.

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وكشفت مي نور الشريف في صورها مع خالتها أنها في مقام والدتها الفنانة بوسي، كما تعتبرها صديقتها، وأضافت ممازحة إياها بالعامية أنها "تجعلها تسير على العجين ولا تلخبطه"، في إشارة منها إلى أن خالتها حازمة جدا في تربيتها لها.

وخطف أحدث ظهور للفنانة نورا أنظار الجمهور، وأكدوا أنها ما زالت تحتفظ بجمالها الساحر ورقتها المفرطة وملامحها البريئة، التي كانت تتميز به على شاشة السينما.

وقررت الفنانة المصرية، نورا، اعتزال الفن وارتداء الحجاب في عام 1996، بعد تحقيقها النجومية من خلال المشاركة في بطولة العديد من الأفلام الناجحة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، ومنها "العار" و"جري الوحوش" مع زوج شقيقتها نور الشريف، و"الكيف" و"نهر الخوف" مع الفنان الراحل، محمود عبد العزيز.

والفنانة نور من مواليد 18 يونيو/ حزيران عام 1954، واسمها الحقيقي هو علوية مصطفى محمد قدري، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة بوسي، زوجة الفنان الراحل، نور الشريف.

وتزوجت نورا من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، لكنها انفصلت عنه سريعا بسبب إدمانه على المخدرات، لكنه أكد في لقاء إعلامي أنها ستظل دائما "حبه الأول والأخير".

وكانت الفنانة مي نور الشريف قد خطفت الأنظار في الفترة الأخيرة بعد ظهورها في عدة مناسبات، وآخرها حفل زواج ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان.

وحرصت مي على تقديم التهاني لصديقتها بزواجها متمنية لها السعادة ونشرت صورة معها على إنستغرام معلقة عليها بالقول: "حبيبتي باكينام بنت حبيبي وصديقي الفنان صلاح رشوان تم بحمد الله كتب كتابها. اللهم بارك لهما و بارك عليهما و اجمع بينهما في خير. ربنا يسعد قلبك ويحفظك".

كما احتفلت مي نور الشريف مؤخراً بعيد ميلاد شقيقتها سارة، ونشرت فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" بمناسبة عيد ميلاد شقيقتها وكتبت الفنانة المصرية لشقيقتها تعليقا على الفيديو قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد يا أختي وابنتي.. ربنا يسعد أيامك ويفرحك و يطبطب علي قلبك، و ينظر إليكي بالرحمة والكرم، مايو هذا العام يجلب لك الكثير والكثير من المفاجآت اللطيفة والرائعة".