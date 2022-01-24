طارق الشناوي ينتقد أشرف زكي بسبب صمته أمام اتهام منى زكي..والنقيب يعلق (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - طالب الناقد الفني طارق الشناوي بتدخل نقابتي المهن التمثيلية والمهن السينمائية للدفاع عن الفنانة منى زكي أمام موجة الهجوم التي تتعرض لها بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر قال طارق الشناوي: “في صمت أنا مش فاهمه ورافضه جدا لنقيب الممثلين، لازم أشرف زكي يتكلم، لإن الصمت ضده ويدل على إنه مش قادر يقول كلمة. وهنا في مشكلة لإنه مش مجرد نقيب، ده أستاذ تمثيل وكان عميد معهد المسرح ورئيس سابق لأكاديمية الفنون، وفي اعتداء على ممثلة تحت مظلته، متهمة بالتحريض على الرذيلة اتهامات واضحة.”

وأضاف: ” السكاكين المرفوعة ضد أكثر من فنان ومنتج أنا شايف إنها لازم تصمت وتنتهي، ويجب كل العقلاء يتكلموا، ولا تصمت نقابتين خاصة الممثلين.”

ورد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلا: “إحنا عارفين التوقيت اللي هنتدخل فيه، وعايز أقول لأستاذ طارق اطمئن، إحنا بنعرف ندافع عن فنانينا كويس، وأنا مش شايف في أي مسؤولية على الممثل في أداء دوره لو بيعمل تاجر مخدرات مثلا أو مجرم.”

وأضاف: “منى زكي طلب منها تعمل دور وتؤديه ببراعة شديدة جدا، ومنى زكي غير مسؤولة عن رد الفعل، ثم تخرج دعوات لإني أشطبها من النقابة، أشطبها على إيه؟ الممثل لما يؤدي دوره ببراعة ده معناه إنه نجح”.

يذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” تعرض لموجة واسعة من الهجوم بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي نصيب الأسد من الهجوم بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريئا وألفاظ لم نعتد سماعها منها.

كما أثار الفيلم جدلا كبيرا بسبب تناوله لشخصية “مثلي الجنس”، والتي قام بها الممثل اللبناني فؤاد يمين.

وتدور أحداث فيلم “أصحاب ولا أعز” حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح وتنكشف أسرار لم يكن أحد يعرف عنها أي شيء بما في ذلك أقرب الأصدقاء.

والفيلم من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، فؤاد يمين، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.